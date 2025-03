Le chocolat des Pères de Mistassini toujours aussi populaire

Avec Pâques qui arrive à grands pas, l’usine de la Chocolaterie des Pères de Mistassini fourmille depuis quelques semaines. Au-delà de la production de lapins et de poussins en chocolat, l’entreprise tente de se démarquer avec un nouveau plan marketing et prépare quelques nouveautés pour la saison touristique qui approche.

D’entrée de jeu, le co-propriétaire Joël Lavoie se dit satisfait. À quelques semaines de Pâques, les premiers signaux sont très positifs.

« Pâques est évidemment très important pour nous. Nous n’avons pas subi de baisse de nos ventes comparées à l’année dernière, donc nous sommes très contents. Cette année, la production de nos chocolats de Pâques s’est étendue de mi-juillet à mi-février. Durant cette période, nous avons 16 employés qui s’ajoutent à l’équipe », lance Joël Lavoie.

En plus des produits classiques tels que les figurines de lapin en chocolat, l’entreprise mise sur des produits situés dans les installations.

« Nous avons quelques produits exclusifs à la boutique, comme des rosettes au caramel salé, des suçons en chocolat et évidemment nos petits poussins. Jusqu’à Pâques, notre boutique sera ouverte du jeudi au samedi pour les gens qui souhaitent nous visiter et goûter à ces exclusivités », poursuit-il.

Plan marketing

La chocolaterie travaille actuellement avec une firme sur l’élaboration d’un plan marketing. Une manière pour les deux propriétaires de mettre leur empreinte dans le développement de l’entreprise.

« C’est la première fois depuis que nous sommes devenus propriétaires qu’on se lance dans le développement marketing. Nous étions rendus à cette étape. Nous travaillons sur le plan marketing des six prochains mois et possiblement pour le reste de l’année. On mise beaucoup sur le web avec nos publicités », raconte-t-il.

Annoncé l’été dernier, le nouveau site internet de la chocolaterie sera déployé prochainement. Cela permettra à l’entreprise de faire la vente de ses produits en ligne. Un ajout qui emballe Joël Lavoie.

« L’objectif est d’offrir plus d’accessibilité à nos produits aux gens de l’extérieur. Normalement, la boutique en ligne devrait être fonctionnelle au mois de juin. La firme de marketing et les personnes qui élaborent le site internet travaillent ensemble pour qu’on ait un beau site qui s’harmonise bien avec notre image », explique le copropriétaire.

Expérience touristique bonifiée

Avec la vague de solidarité envers l’achat local qui traverse la province, l’été 2025 s’annonce intéressant pour l’industrie touristique. La Chocolaterie des Pères de Mistassini veut s’assurer d’offrir une expérience immersive à ses visiteurs.

« On souhaite offrir une visite de notre usine. À travers de grandes fenêtres, les gens pourront avoir accès à près de 75% de la chocolaterie et voir notre équipe à l’œuvre dans

la confection de nos produits. Nous voulons offrir deux visites par jour à partir de la mi-juillet jusqu’à la fête du Travail », conclut Joël Lavoie.