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Mardi, 23 juin 2026

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Temps de lecture : 31s

Cégep de St Félicien

Janick Beaulieu accède à la présidence du conseil d’administration

Le 23 juin 2026 — Modifié à 07 h 19 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Lors de sa dernière assemblée régulière tenue le 16 juin, le conseil d’administration du Cégep de StFélicien a procédé à la nomination de son nouveau président. C’est Janick Beaulieu, viceprésident – Gestion des filiales au sein du Groupe Rémabec, qui a été élu pour occuper cette fonction.

Membre du conseil d’administration depuis plusieurs années, M. Beaulieu succède à Mathieu Nadeau, conseiller cadre en relations de travail au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais et physiothérapeute de formation. Ce dernier occupait la présidence depuis novembre 2024.

Par ailleurs, le conseil a également annoncé la nomination de Guylaine Malaison, administratrice et directrice des Centres de formation à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), au sein de son comité exécutif.

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