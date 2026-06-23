La prudence est de mise sur les routes du Québec cet été

Les plus récentes données compilées par CAA‑Québec pour l’année 2025 montrent que la période estivale, comprise entre la fête nationale du Québec et la fête du Travail, demeure la plus meurtrière sur le réseau routier de la province.

Entre le 24 juin et le début de septembre 2025, pas moins de 100 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route. Ce bilan dépasse ceux des étés précédents, alors que 93 décès avaient été recensés en 2023 et 83 en 2024. À lui seul, ce nombre représente plus du quart de l’ensemble des accidents mortels survenus au Québec en 2025.

Selon CAA‑Québec, la grande majorité de ces tragédies ne s’explique ni par l’état des routes ni par les conditions météorologiques, mais bien par des comportements humains. La vitesse excessive, l’inattention et le manque de courtoisie au volant sont pointés du doigt comme principales causes de ces accidents souvent évitables.

« Alors que la période estivale rime avec déplacements et escapades, tous les usagers de la route sont invités à redoubler de vigilance, à éviter les distractions et à adopter des comportements responsables pour la sécurité de tous. », a déclaré André Durocher, directeur de la Fondation CAA-Québec.

L’alcool au volant, un fléau persistant

Parmi les facteurs de risque, la conduite avec facultés affaiblies continue de représenter une menace importante. CAA‑Québec rappelle que les conséquences d’un tel geste peuvent être particulièrement lourdes sur le plan financier et judiciaire.

Une première condamnation pour alcool au volant peut entraîner des coûts avoisinant les 10 000 dollars. Ce montant inclut les amendes, les frais juridiques, les dépenses liées au véhicule ainsi que la hausse significative des primes d’assurance. À cela peut s’ajouter la suspension du permis de conduire, une interdiction temporaire de conduire, un casier judiciaire et des démarches administratives complexes.

Face à cette réalité, l’organisme insiste sur l’importance de prévoir des solutions de rechange pour éviter de prendre le volant après avoir consommé de l’alcool.

Des routes plus achalandées cet été

La prudence est d’autant plus de mise que les routes québécoises seront particulièrement fréquentées cet été. Selon un sondage de CAA‑Québec sur les intentions de vacances, 57 % des Québécois prévoient séjourner dans la province.

Pour contribuer à la sécurité de tout le monde, CAA‑Québec appelle les automobilistes à adopter une conduite responsable et respectueuse pendant la saison estivale, particulièrement avec les usagers vulnérables, notamment les cyclistes, les motocyclistes et les piétons.

L’organisation recommande également de maintenir une distance sécuritaire entre les véhicules, de respecter les limites de vitesse, en particulier dans les zones de construction, et d’éviter toute distraction au volant.

Les conducteurs de véhicules récréatifs ou transportant des remorques sont également invités à faire preuve d’une vigilance accrue. Le poids et la taille de ces véhicules augmentent les distances de freinage et limitent la visibilité, notamment dans les angles morts.