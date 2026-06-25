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Fraude présumée de plus de 5 000 $ devant les tribunaux

Une ex-employée de Nettoyeur Net Plus appelée à répondre à une dénonciation

Le 25 juin 2026 — Modifié à 06 h 47 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Une dénonciation, alléguant une fraude de plus de 5 000 $ visant une ancienne employée de Nettoyeur Net Plus a été déposée au Palais de justice de Roberval. L'affaire doit être entendue pour la première fois, à 9h30, le 25 juin, à moins d'un report des procédures.

Dans l’acte de dénonciation déposé, le 4 juin 2026, par Stéphanie Gauthier, une policière de la Sûreté du Québec du poste auxiliaire de la MRC de Maria-Chapdelaine, on peut lire : « Entre le 18 juillet 2023 et le 24 octobre 2024, à Normandin, district de Roberval, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré (l’ex-employée) Nettoyeur Net Plus, une fraude, d’une valeur dépassant 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 380 (1) a) du Code criminel. » Selon les informations obtenues, il s’agirait d’une somme importante.

Le délai entre les gestes présumément commis et la date de comparution résulte d’une enquête de longue durée sur la présumée fraude à l’endroit de l’entreprise fondée en 1994 par les parents de l’actuel propriétaire (depuis trois ans) Guillaume Lord. Ce dernier n’a pas voulu commenter l’affaire qui se retrouve maintenant entre les mains de la justice.

Partout en région

Nettoyeur Net Plus, spécialisée dans le nettoyage à sec pour la buanderie commerciale et industrielle, propose à sa clientèle, la vente, la location et l’entretien de vêtements de travail. Vingt-cinq personnes y trouvent un emploi. De plus, au point de vente, à Normandin, l’entreprise offre une vaste gamme de produits sanitaires.

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