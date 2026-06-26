Plusieurs changements aux règlements

Plusieurs modifications ont été apportées aux règlements encadrant la pêche sportive au Saguenay-Lac-Saint-Jean, déjà bien amorcée.

D’abord, la période de pêche aux espèces autres que l’ouananiche sera prolongée en automne jusqu’à la pêche d’hiver (du 1er juin au 19 décembre). Le prolongement s’appliquera aux secteurs suivants de la rivière Saguenay : entre l’aval des barrages de l’Isle Maligne et les structures de rétention du lac Saint-Jean (Grande Décharge) et d’une droite perpendiculaire à la rivière Saguenay passant par l’extrémité la plus en amont du barrage de Chute-à-Caron sur la rive sud de la rivière Saguenay ainsi qu’entre une droite perpendiculaire à la rivière Saguenay passant par l’extrémité la plus en amont du barrage de Chute-à-Caron, sur la rive sud de la rivière Saguenay et le barrage de Shipshaw.

Le prolongement de la période de pêche aux espèces autres l’ouananiche s’appliquera aussi à la rivière Petite Décharge, entre son embouchure dans la rivière Saguenay et les structures de rétention du lac Saint-Jean.

Truite de mer (omble) et autres espèces

La nouvelle période de pêche à la truite de mer (omble) et aux autres espèces, excepté l’éperlan arc-en-ciel, dans la rivière Saguenay, du pied des barrages situés à Jonquière jusqu’à l’embouchure à Tadoussac, sera du 1er juin au 31 octobre. La limite quotidienne de prises des truites de mer (ombles) sera de trois.

La nouvelle période de pêche dans les tributaires suivants s’étendra du 1er juin au 15 septembre, tandis que la limite quotidienne de prises sera de trois truites de mer (ombles) : rivière Shipshaw, de l’embouchure jusqu’au pont de la rue Wilson ; rivière Chicoutimi, de l’embouchure jusqu’au pont de la rue Price Ouest ; rivière du Moulin, de l’embouchure jusqu’au pied du premier rapide ; rivière Valin, entre le pont de la route 172 et le pied du premier rapide ; rivière Ha ! Ha !, entre le pont de la route 170 et le barrage déversoir ; rivière aux Vases, de l’embouchure jusqu’à l’ancien pont du chemin des Terres-Rompues ; rivière de la Descente des Femmes, entre l’embouchure et le pont de la route 172.

Pour les tributaires suivants, la limite quotidienne de prises sera de trois truites de mer mesurant moins de 30 centimètres: ruisseau Patrice-Fortin, d’un point situé 20 mètres en amont du pont de la route 170 à L’Anse-Saint-Jean jusqu’au premier pont de la rue des Coteaux ; ruisseau Benouche, de l’embouchure dans la rivière Éternité au lac à l’Écluse ; rivière Éternité, entre la limite sud du parc national du Fjord-du-Saguenay et une droite passant par un point situé à 20 mètres en aval du pont de la route 170 ; rivière Éternité, entre une droite passant par un point situé à 20 mètres en amont du pont de la route 170 et le lac Éternité, y compris le Petit lac Éternité ; rivière du Cabanage, entre l’aval d’une chute située au point 48° 12' 53 '' N. et 70° 04' 41 '' O. et une droite perpendiculaire située à l’embouchure du cours d’eau au point 48° 13' 04 '' N. et 70° 04' 44 '' O. ; rivière Sainte-Marguerite (Zec) ; rivière Sainte-Marguerite Nord-Est (Zec) ; rivière Saint-Jean (Zec) ; rivière Petit Saguenay (Zec).

Ouananiche

Quant à la pêche à l’ouananiche, elle sera permise deux semaines plus tôt dans le lac Saint-Jean et dans le lac à Jim, soit à partir du 1er mai. La fermeture demeure au 15 septembre.

La pêche à l’ouananiche sera également permise en hiver dans le lac Saint-Jean seulement, en même temps que la pêche aux autres espèces, soit du 20 décembre au 31 mars.