L’Halloween se prépare aux Jardins La Martine

Pour une quatrième année, Jean-François André ouvre son champ aux familles qui souhaitent récolter elles-mêmes leurs citrouilles.

Joindre l’utile à l’agréable pour préparer la traditionnelle fête de l’Halloween, voilà ce que propose Jean-François André, producteur agricole établi depuis six ans à Saint-André-du-Lac-Saint-Jean. À compter du samedi 26 septembre, les familles pourront se rendre aux Jardins La Martine, sur la rue Tremblay, afin de choisir et de cueillir elles-mêmes les citrouilles qui décoreront leur résidence à l’approche de l’Halloween.

L’activité d’autocueillette se déroulera les samedis et dimanches, de 10h à 16h, jusqu’au 25 octobre. Le coût s’élève à 5 $ par citrouille ou à 40 $ pour dix citrouilles.

Âgé de 41 ans, Jean-François André en est à sa quatrième année d’autocueillette de citrouilles. L’activité attire notamment plusieurs familles qui profitent de leur passage pour prendre des photos et conserver un souvenir de cette expérience avec leurs enfants.

1 600 citrouilles sur un acre

Les visiteurs pourront choisir leurs citrouilles directement dans un champ d’un acre, qui compte environ 1 600 plants. L’an dernier, la totalité de la production destinée à l’autocueillette avait trouvé preneur.

« Cette année, comme nouveauté, j’ai acheté des semences ancestrales utilisées avant l’arrivée de Jacques-Cartier. Elles mûrissent plus tard et, en étant moins fibreuses, elles sont meilleures pour les personnes qui en mangent. Auparavant, les semences provenaient des États-Unis et coûtaient plus cher », explique-t-il.

Ces variétés permettent ainsi de diversifier la production tout en faisant découvrir aux visiteurs des cultivars différents de ceux que l’on retrouve habituellement dans les commerces.

La production des Jardins La Martine ne se limite toutefois pas aux citrouilles. Jean-François André propose également plusieurs produits en autocueillette et vend directement sa production aux consommateurs.

« Je produis également en autocueillette des fraises et d’autres légumes que je vends moi-même. S’ajoutent des fraises en serre », précise-t-il.

Encourager l’achat local

Pour le producteur, l’autocueillette représente aussi une façon concrète d’encourager l’économie locale. À ses yeux, la citrouille peut devenir davantage qu’un simple élément décoratif pour l’Halloween.

« Parfois, les gens choisissent de décorer leur résidence avec des objets gonflables. Placer une citrouille devant les maisons permet d’aider les producteurs locaux », souligne Jean-François André.

Au-delà de l’achat d’une citrouille, l’activité permet également aux familles de découvrir une production agricole locale et de participer directement à la récolte.

Les Jardins La Martine accueilleront donc les visiteurs les samedis et dimanches, de 10 h à 16 h, du 26 septembre au 25 octobre.

Des visites de groupes pourront également s’organiser durant la semaine. « Vous pouvez me contacter à l’avance pour des visites de groupes en semaine, comme pour les écoles ou autres », conclut le producteur.