L’Halloween se prépare aux Jardins La Martine

Pour une quatrième année,
Jean-François André ouvre son champ aux familles qui souhaitent récolter
elles-mêmes leurs citrouilles.
Joindre l’utile à l’agréable pour
préparer la traditionnelle fête de l’Halloween, voilà ce que propose
Jean-François André, producteur agricole établi depuis six ans à
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean. À compter du samedi 26 septembre, les familles
pourront se rendre aux Jardins La Martine, sur la rue Tremblay, afin de choisir
et de cueillir elles-mêmes les citrouilles qui décoreront leur résidence à
l’approche de l’Halloween.
L’activité d’autocueillette se
déroulera les samedis et dimanches, de 10h à 16h, jusqu’au 25 octobre. Le coût
s’élève à 5 $ par citrouille ou à 40 $ pour dix citrouilles.
Âgé de 41 ans, Jean-François André
en est à sa quatrième année d’autocueillette de citrouilles. L’activité attire
notamment plusieurs familles qui profitent de leur passage pour prendre des
photos et conserver un souvenir de cette expérience avec leurs enfants.
1 600 citrouilles sur un acre
Les visiteurs pourront choisir
leurs citrouilles directement dans un champ d’un acre, qui compte environ 1 600
plants. L’an dernier, la totalité de la production destinée à l’autocueillette
avait trouvé preneur.
« Cette année, comme nouveauté,
j’ai acheté des semences ancestrales utilisées avant l’arrivée de
Jacques-Cartier. Elles mûrissent plus tard et, en étant moins fibreuses, elles
sont meilleures pour les personnes qui en mangent. Auparavant, les semences provenaient
des États-Unis et coûtaient plus cher », explique-t-il.
Ces variétés permettent ainsi de
diversifier la production tout en faisant découvrir aux visiteurs des cultivars
différents de ceux que l’on retrouve habituellement dans les commerces.
La production des Jardins La
Martine ne se limite toutefois pas aux citrouilles. Jean-François André propose
également plusieurs produits en autocueillette et vend directement sa
production aux consommateurs.
« Je produis également en
autocueillette des fraises et d’autres légumes que je vends moi-même.
S’ajoutent des fraises en serre », précise-t-il.
Encourager l’achat local
Pour le producteur,
l’autocueillette représente aussi une façon concrète d’encourager l’économie
locale. À ses yeux, la citrouille peut devenir davantage qu’un simple élément
décoratif pour l’Halloween.
« Parfois, les gens choisissent de
décorer leur résidence avec des objets gonflables. Placer une citrouille devant
les maisons permet d’aider les producteurs locaux », souligne Jean-François
André.
Au-delà de l’achat d’une
citrouille, l’activité permet également aux familles de découvrir une
production agricole locale et de participer directement à la récolte.
Les Jardins La Martine
accueilleront donc les visiteurs les samedis et dimanches, de 10 h à 16 h, du
26 septembre au 25 octobre.
Des visites de groupes pourront
également s’organiser durant la semaine. « Vous pouvez me contacter à l’avance
pour des visites de groupes en semaine, comme pour les écoles ou autres »,
conclut le producteur.