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Sylvie Prescott à la tête de la Fondation du Domaine-du-Roy

Le 28 septembre 2026 à 08 h 39
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

La Fondation du Domaine-du-Roy annonce que Sylvie Prescott, actuellement directrice générale du Cégep de Saint-Félicien, a été élue présidente du conseil d’administration de la Fondation du Domaine-du-Roy lors de sa dernière assemblée générale annuelle, tenue à Roberval le 25 août dernier.

Sylvie Prescott succède à Marc-André Lévesque, qui a fait le choix de quitter son poste, tout en demeurant membre du conseil d’administration.

Infirmière de formation, Sylvie Prescott est sensible à la mission poursuivie par la Fondation du Domaine-du-Roy, dont elle est administratrice depuis déjà 5 ans.

« Après avoir œuvré pendant de nombreuses années dans le réseau de la santé en tant qu’infirmière et en tant que gestionnaire, je connais bien les gens et les réalités du milieu et je veux m’impliquer pour aider le réseau à faire face à ses nombreux enjeux. La santé, ça touche tout le monde et c’est une belle opportunité de faire une différence pour ma communauté », a-t-elle souligné.

L’équipe de la Fondation salue l’arrivée de Sylvie Prescott à la présidence du conseil d’administration et tient à remercier Marc-André Lévesque pour le dévouement et la mobilisation dont il a fait preuve tout au long des sept années où il a occupé la présidence.

Rappelons que la Fondation du Domaine-du-Roy finance des projets de petite, moyenne et grande envergure qui améliorent la qualité des soins offerts chez nous, participent au mieux-être des patients et de leurs proches, et outillent le personnel de nos établissements pour vous offrir un meilleur service.

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