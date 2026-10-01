Le Centre vestimentaire de Saint-Prime célèbre plus de 40 ans d’existence

Onze bénévoles veillent au bon fonctionnement du Centre vestimentaire de Saint-Prime, qui a déménagé le 14 janvier dernier au sous-sol de l’église de la municipalité. En 2025, l’organisme a souligné ses 40 ans d’existence.

Auparavant, le Centre vestimentaire occupait l’ancien presbytère de Saint-Prime.

« Nous retrouvons dans ce nouveau local un espace similaire à l’autre. Toutefois, la hauteur du local permet de mieux aménager nos articles et nous bénéficions d’un meilleur éclairage. Pour nos bénévoles, l’aire ouverte plus vaste permet de meieux travailler », explique Catherine Potvin, présidente du Centre vestimentaire de Saint-Prime.

Dons du public

Comme dans plusieurs organismes du même type, les citoyens peuvent déposer leurs dons de vêtements et autres articles dans un immense conteneur accessible sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Celui-ci se trouve à l’extérieur, près de la porte d’accès au Centre.

« La majorité du temps, ce sont des articles qui permettent une seconde vie, mais de temps à autre, ce n’est pas le cas. Il est important d’y déposer des articles réutilisables », précise la présidente.

En plus des vêtements propres, le public peut donner de la literie, des bijoux, des jouets fonctionnels, des livres ainsi que des costumes d’Halloween.

De 0,50¢ à 5$

Les articles sont vendus entre 0,50¢ et 5$, peu importe leur marque.

« Par exemple, un vêtement pour enfant coûtera 0,50¢, alors qu’un manteau pour adulte sera affiché à 5$. Ce n’est pas comme une friperie. Nous n’analysons pas chaque vêtement », explique Marilyn Gagnon, bénévole au sein de l’organisme.

Tous les articles offerts au Centre demeurent accessibles à l’ensemble de la population, sans égard au revenu.

« On constate toutefois que ce ne sont pas les personnes pauvres qui fréquentent le Centre. Les vrais pauvres ne demandent pas qu’on les aide, ils sont gênés », ajoute Catherine Potvin.

Dons aux organismes communautaires

L’argent recueilli grâce à la vente des articles est remis par la suite à différents organismes communautaires du milieu.

Le Centre vestimentaire ouvre ses portes le lundi et le mercredi, de 13h à 16h, ainsi que le lundi soir, de 18h30 à 20h.

Pour suivre les activités du Centre vestimentaire de Saint-Prime, il suffit de consulter sa page Facebook, **Centre Vestimentaire Saint-Prime**, où figurent notamment l’horaire et les différentes promotions.