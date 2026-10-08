Actualités

 Temps de lecture : 50s

Élection partielle à Chambord

Rosalie Tremblay élue par acclamation

Le 08 octobre 2026 - Modifié à 07 h 21 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Les citoyens de Chambord n’auront finalement pas à se rendre aux urnes le 25 octobre prochain. Le désistement des deux autres candidats inscrits dans la course permet à Rosalie Tremblay d’être élue par acclamation au poste de conseillère municipale du siège numéro un.

Robin Doré, Camil Delaunière et Rosalie Tremblay avaient initialement déposé leur candidature afin de succéder à Joan Desbiens, qui avait quitté ses fonctions le 5 juin dernier pour des raisons personnelles.

Une première expérience en politique

À 26 ans, la nouvelle conseillère municipale apporte un vent de jeunesse autour de la table du conseil. Pour sa première incursion en politique municipale, elle souhaite mettre à profit son expérience professionnelle et contribuer à l’évolution de sa communauté.

« Je veux apporter autre chose à la table du conseil et de nouvelles idées. Ce sont les raisons qui m’ont motivée à déposer ma candidature », explique-t-elle.

Une expérience professionnelle diversifiée

Rosalie Tremblay travaille à temps plein pour Transport et excavation Jacques Tremblay, une entreprise appartenant à son père. Elle y occupe notamment les fonctions de technicienne en comptabilité, tout en conduisant de la machinerie lourde et en participant aux opérations de déneigement durant la période hivernale.

Elle travaille également à la comptabilité du Relais de Saint-André.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Projet éolien au nord de La Doré : nouvelle étape de complétée
Publié à 10h08

Projet éolien au nord de La Doré : nouvelle étape de complétée

Une nouvelle étape a été complétée pour le projet de parc éolien Utshishkau, situé au nord de La Doré. Le projet, piloté par Hydro-Québec, est maintenant inscrit au Registre des évaluations environnementales du Québec. Selon Radio-Canada, l’avis public marquant le début de l’évaluation a été émis le 24 septembre dernier. Dans le ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Un objectif de 3 925 000 $ porté par l’ambition et la prudence
Publié hier à 15h09

Un objectif de 3 925 000 $ porté par l’ambition et la prudence

Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean lance officiellement sa 46 e campagne annuelle de financement avec un objectif de 3 925 000 $. Soutenue par un cabinet de campagne de 17 membres, cette nouvelle campagne vise à poursuivre la mobilisation des entreprises, des partenaires et de la population afin de soutenir les organismes communautaires qui ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Créatures étranges au Zoo sauvage
Publié hier à 10h00

Créatures étranges au Zoo sauvage

C’est l’Halloween sauvage au Zoo sauvage de Saint-Félicien. Cet automne, le Zoo sauvage de Saint-Félicien invite les familles à profiter des week-ends d’octobre pour vivre une fête d’Halloween pas comme les autres. Pour l’occasion, le Zoo se transforme pour accueillir petits et grands dans un univers fascinant où les créatures ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES