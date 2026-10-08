Rosalie Tremblay élue par acclamation

Les citoyens de Chambord n’auront finalement pas à se rendre aux urnes le 25 octobre prochain. Le désistement des deux autres candidats inscrits dans la course permet à Rosalie Tremblay d’être élue par acclamation au poste de conseillère municipale du siège numéro un.

Robin Doré, Camil Delaunière et Rosalie Tremblay avaient initialement déposé leur candidature afin de succéder à Joan Desbiens, qui avait quitté ses fonctions le 5 juin dernier pour des raisons personnelles.

Une première expérience en politique

À 26 ans, la nouvelle conseillère municipale apporte un vent de jeunesse autour de la table du conseil. Pour sa première incursion en politique municipale, elle souhaite mettre à profit son expérience professionnelle et contribuer à l’évolution de sa communauté.

« Je veux apporter autre chose à la table du conseil et de nouvelles idées. Ce sont les raisons qui m’ont motivée à déposer ma candidature », explique-t-elle.

Une expérience professionnelle diversifiée

Rosalie Tremblay travaille à temps plein pour Transport et excavation Jacques Tremblay, une entreprise appartenant à son père. Elle y occupe notamment les fonctions de technicienne en comptabilité, tout en conduisant de la machinerie lourde et en participant aux opérations de déneigement durant la période hivernale.

Elle travaille également à la comptabilité du Relais de Saint-André.