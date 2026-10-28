La Fondation du Domaine-du-Roy célébrera son 40e anniversaire

La Fondation du Domaine-du-Roy amorcera les célébrations de son 40e anniversaire avec le vernissage de l’exposition Engagée depuis 1987 pour une communauté en santé, réalisée en collaboration avec la Société d’histoire Domaine-du-Roy.

Présentée à la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque de Roberval à compter du 27 novembre prochain, l’exposition demeurera accessible au public jusqu’en mai 2027. Elle prendra ensuite le chemin de la bibliothèque de Saint-Félicien, où elle sera exposée durant les mois de septembre et d’octobre 2027. L’initiative vise à mettre en lumière l’histoire de la Fondation, ses principales réalisations ainsi que son apport au développement des soins de santé dans la région.

« C’est avec une grande fierté que nous donnons le coup d’envoi aux célébrations de notre 40e anniversaire. La Fondation du Domaine-du-Roy est née de la vision et de l’engagement de citoyens d’ici, profondément attachée à l’amélioration des soins de santé de proximité et à l’enrichissement des services offerts à notre communauté. », a souligné Sylvie Prescott, présidente du conseil d’administration de la fondation.

Celui-ci ajoute que la Fondation s’est construite à travers des réalisations marquantes qui ont contribué au mieux-être de la population.

« Ces succès ont souvent exigé de la détermination, de la persévérance et un travail considérable pour mobiliser la communauté et recueillir les fonds nécessaires. Aujourd’hui, après avoir investi plus de 10 millions de dollars dans l’acquisition d’équipements médicaux et la réalisation de nombreux projets porteurs, nous avons toutes les raisons de célébrer ce parcours exceptionnel et de rappeler le rôle essentiel que joue la Fondation dans la santé et la qualité de vie des gens d’ici. », a-t-il expliqué.

Les festivités du 40e anniversaire pourront également compter sur l’appui de Mallette, qui agira à titre de présentateur officiel.

« Chez Mallette, nous croyons qu’une organisation bien ancrée dans son milieu a aussi la responsabilité de contribuer à sa vitalité et au mieux-être de sa communauté. Notre partenariat avec la Fondation du Domaine-du-Roy, à l’occasion de son 40e anniversaire, s’inscrit tout naturellement dans cette volonté. Nous sommes fiers de soutenir une organisation qui joue un rôle important dans notre région et de contribuer, à notre façon, à une cause aussi essentielle que la santé des gens d’ici. », a témoigné Jean-Michel Ouellet, CPA auditeur, associé chez Mallette à Roberval.

Un souper-gala pour clore les célébrations

L’année anniversaire prendra fin le 23 octobre 2027 avec la tenue d’un souper-gala. Entre-temps, plusieurs activités et projets spéciaux seront dévoilés par la Fondation.

Parmi ceux-ci, un projet artistique est actuellement en développement au CHSLD de Saint-Félicien en collaboration avec l’organisme Mosaïque sociale. L’œuvre issue de cette démarche devrait être inaugurée au cours des prochaines semaines. La Fondation prévoit également annoncer, en janvier, une nouveauté dans le cadre de l’édition 2027 de la Loto-Fondation. D’autres initiatives viendront s’ajouter à la programmation tout au long de l’année.