Des conférenciers de renommée mondiale

Quatre spécialistes de renom participeront à la 43e Journée de réflexion sur les sciences (JRS), le 10 novembre à l’Hôtel du Jardin de Saint-Félicien. Organisé par les étudiants du Cégep, l’événement vise à rendre la science accessible à tous.

Depuis 43 ans, le Département des sciences de la nature organise cette journée qui accueille des experts de différents horizons. « Je te dirais même mondiale. On a quand même des gens qui sont assez renommés », souligne Dominique Boivin, professeur et membre du comité organisateur.

Programmation

Les conférenciers seront Frédéric Rochon (UQAM), René Doyon (Université de Montréal), Virginie Blanchette (UQTR) et Normand Voyer (Université Laval). Les conférences de jour seront gratuites. Une quinzaine d'étudiants en Sciences de la nature organisent l'événement avec leurs enseignants. Près de dix mois de préparation sont nécessaires. En soirée, à 19 h 30, le Centre Déclic présentera une conférence sur la recherche citoyenne. Les billets coûtent 12 $. L'an dernier, plus de 300 personnes y ont assisté.

Invitation aux étudiants

La journée accueille de 100 à 150 participants, dont des étudiants du Cégep et des visiteurs de l'extérieur. Une classe de sciences de Dolbeau-Mistassini sera également présente. Johanie Doucet, copropriétaire d'Ambulance Mido et ancienne diplômée du Cégep, sera présidente d'honneur. Les conférences de jour sont gratuites à l'Hôtel du Jardin. Les billets pour la soirée sont disponibles sur le site du Cégep de Saint-Félicien.