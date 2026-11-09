Une récolte record de 194 088 $ pour la Fondation Le Havre du Lac-Saint-Jean

La sixième édition de la Boite Gastronomie d’ici, présentée cette année en partenariat avec Uniprix Julie Beaupré, a permis à la fondation Le Havre du Lac-Saint-Jean d’amasser un montant net record de 194 088 $. Une somme qui servira directement au maintien des opérations de l’établissement offrant des soins palliatifs à la population de la MRC du Domaine-du-Roy.

La présidente de la fondation Le Havre du Lac-Saint-Jean, Mona Fortin, se réjouit de ce résultat qui dépasse celui de l’année précédente, alors que l’activité avait généré 183 000 $. Un montant qui représentait déjà une augmentation de 25 % par rapport à 2024.

« C’est un record absolu », souligne-t-elle, précisant que les 194 088 $ représentent la somme réellement disponible pour l’organisme, une fois toutes les dépenses liées à l’activité soustraites.

Dans un contexte marqué par l’augmentation du coût de la vie et les incertitudes économiques, la fondation avait fixé un objectif prudent, soit d'égaler les résultats de 2025. « On s’était donné comme objectif d’atteindre à peu près le même montant que l’an passé. On savait qu’on était dans un contexte différent », explique la présidente.

La fondation a également réussi à maintenir le prix de vente des boîtes-repas malgré la hausse importante du coût des aliments. Une décision visant à préserver l’accessibilité de l’activité pour la population.

Uniprix au cœur du partenariat

Cette sixième édition a notamment bénéficié de l'appui d'Uniprix Julie Beaupré, qui a accepté d'associer son nom à l'événement. Ce partenariat majeur s’inscrit dans une formule qui permet aux entreprises de soutenir financièrement la Fondation tout en profitant d’une visibilité adaptée à leur contribution.

Pour l’édition 2026, ce sont 130 entreprises du milieu qui ont contribué. Les différentes catégories de partenariat varient de 500 $ à 5 000 $. En contrepartie, les entreprises bénéficient d’une visibilité promotionnelle et reçoivent un certain nombre de boîtes-repas pour deux personnes. La présidente souligne également la contribution importante des Produits Gilbert, deuxième partenaire majeur de l'activité.

Au-delà de l’apport des entreprises, la vente de boîtes directement à la population constitue un autre élément essentiel du financement. « C’est vraiment un succès collectif », résume-t-elle.

1 200 personnes réunies autour du même repas

Au total, 600 boîtes-repas pour deux personnes ont été vendues, permettant à quelque 1 200 personnes de partager simultanément le même menu, samedi soir. Bien que la mission du Havre du Lac-Saint-Jean se concentre sur la MRC du Domaine-du-Roy, l’activité rejoint maintenant des participants à l’échelle régionale.

Des points de distribution ont notamment été aménagés à Saint-Félicien, Normandin, Dolbeau-Mistassini, Albanel, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Alma, Jonquière et Chicoutimi.

Cette formule répond aux besoins des entreprises partenaires présentes dans plusieurs municipalités, mais également à ceux des familles qui souhaitent continuer à soutenir l’établissement après y avoir accompagné un proche en fin de vie.

Une mobilisation de quelque 150 bénévoles

La préparation et la distribution des boîtes nécessitent une imposante organisation logistique, rendue possible grâce à la collaboration de La Fournée à Saint-Félicien. L’organisme a mis ses locaux et ses installations réfrigérées à la disposition de la Fondation pour la réception des aliments et l’assemblage des repas.

Une trentaine de bénévoles ont participé, vendredi, au montage des boîtes et à l’identification des commanditaires.

Le lendemain, environ 70 personnes ont assuré leur remplissage, tandis qu’une cinquantaine d’autres bénévoles ont pris en charge la distribution dans les différents secteurs.

Au total, quelque 150 bénévoles ont contribué aux différentes étapes de l’opération. La présidente souligne que la fondation ne rencontre aucune difficulté à recruter les personnes nécessaires. « On en a même plus qu’on en a besoin. Les gens sont vraiment derrière la cause », affirme-t-elle.

Après six éditions, l’organisation a développé une méthode de travail efficace qui permet de coordonner les nombreuses étapes de cette opération régionale.

Au-delà du record financier, la présidente retient surtout la mobilisation des entreprises, des bénévoles et de la population, dont la contribution permettra au Havre du Lac-Saint-Jean de poursuivre sa mission auprès des personnes en fin de vie et de leurs proches.