Québec continue sa relation avec Amazon malgré une directive du Conseil du trésor

Malgré une directive émise par le Conseil du trésor à la suite de la fermeture des entrepôts d'Amazon au Québec, qui a entraîné la perte de quelque 4 500 emplois, le gouvernement québécois poursuit ses relations d'affaires avec la multinationale américaine. C'est ce que soutient ATTAC-Québec dans une étude publiée aujourd’hui.

L'organisme d'action citoyenne affirme que depuis le 22 janvier 2025, pas moins de 26 contrats ont été accordés à Amazon Web Services (AWS), pour une valeur dépassant les 40 millions de dollars. À cela s'ajoutent près d'un million de dollars d'achats effectués en ligne par divers organismes gouvernementaux.

Selon ATTAC-Québec, ces contrats s'inscrivent dans un contexte de lobbying important de la part d'Amazon. L'entreprise compterait 92 lobbyistes auprès du gouvernement fédéral et 46 auprès du gouvernement du Québec.

L'étude indique également qu'une forte proportion de ces représentants sont issus du phénomène des « portes tournantes », ayant auparavant occupé des fonctions au sein de l'administration publique canadienne et québécoise. Au Canada, 63 lobbyistes sur 92 et au Québec, 16 lobbyistes d'Amazon sur 46 ont déjà travaillé pour un ministère ou un organisme public.

« C'est aberrant de voir autant de lobbyistes avoir le droit, parce qu'ils n'ont pas occupé des postes assez hauts dans la fonction publique pour être encadrés par la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, pouvoir naviguer rapidement entre l'appareil étatique et les intérêts privés », dénonce l'analyste d'Attac Québec, Camille Charbonneau.

Des dépenses plus élevées que les données publiques

L'enquête de l'organisme indique qu'entre 2020 et 2025, le gouvernement du Québec a octroyé plus de 125 contrats publics à AWS, représentant près de 135 millions de dollars. Huit autres contrats, totalisant plus de 1,5 million de dollars, auraient été accordés par diverses municipalités et agences de transport.

ATTAC-Québec affirme toutefois avoir recensé près de 50 millions de dollars supplémentaires en dépenses et engagements envers AWS qui n'apparaissent pas dans le Système électronique d'appel d'offres (SEAO). Selon ses calculs, les dépenses publiques en technologies de l'information auprès d'Amazon atteindraient ainsi près de 188 millions de dollars.

« Nous avons été surpris de constater que plusieurs de ces engagements n'ont pas été publiés. Ces dépenses proviennent de 30 ministères et organismes publics, listés en annexe de l'étude. », déplore le président d'Attac Québec, Claude Vaillancourt.

Du côté de la plateforme de vente en ligne Amazon.ca, l'organisme estime que plus de 20 millions de dollars de dépenses publiques effectuées entre 2020 et 2025 n'ont pas été publiés sur le SEAO. Plus de 125 000 commandes auraient été passées pendant cette période, dont près de la moitié en 2024 seulement.

En tenant compte des contrats technologiques et des achats de biens, ATTAC-Québec affirme que près de 71 ministères et organismes publics entretiennent actuellement une relation d'affaires avec Amazon. En août 2026, l'entreprise détenait toujours 62 contrats actifs avec le gouvernement québécois, pour une valeur dépassant les 100 millions de dollars.

Couper les liens

L'étude met également en lumière les liens d'affaires entre l'État québécois et Amazon dans le développement du centre de données AWS de Varennes. ATTAC-Québec rappelle que le terrain ayant accueilli l'installation appartenait initialement à Hydro-Québec avant d'être vendu au promoteur immobilier Montoni en 2018, alors que les travaux de construction étaient déjà amorcés.

À la lumière de ses constats, l'organisme presse le gouvernement du Parti Québécois de mettre fin à ses relations d'affaires avec Amazon. ATTAC-Québec juge incompatible le maintien de contrats publics avec une entreprise qu'elle tient responsable du licenciement massif de milliers de travailleurs québécois à la suite de la fermeture soudaine de ses entrepôts dans la province.