Jean-Luc Doumont veut donner un nouvel élan à la Chambre de commerce

Fort d’une expérience en entrepreneuriat et d’un intérêt de longue date pour le développement économique, Jean-Luc Doumont entend accroître le rayonnement de la Chambre de commerce et d’industrie du secteur Saint-Félicien. Le recrutement de nouveaux membres, la présence sur les réseaux sociaux et les difficultés liées à l’immigration figurent parmi les priorités du nouveau directeur général.

En acceptant ce poste, Jean-Luc Doumont renoue avec un milieu qu’il connaît depuis près de 20 ans. En 2006, il a fondé la Jeune Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est, dont il a assumé la présidence pendant un an.

« Le développement économique, c’est très important pour moi », explique-t-il, soulignant que son expérience d’entrepreneur lui permet de comprendre les réalités et les besoins des gens d’affaires.

Son approche repose notamment sur l’écoute et l’accompagnement des entreprises. Des qualités qui ont contribué, selon lui, à convaincre le comité de sélection de lui confier la direction de l’organisme.

Recruter et accroître la visibilité

Au cours des prochains mois, Jean-Luc Doumont entend d’abord consolider la présence de la Chambre de commerce dans son milieu et augmenter le nombre d’adhérents. L’organisme compte actuellement environ 175 membres.

Le nouveau directeur général prévoit notamment effectuer du démarchage sur le terrain afin de joindre des entreprises qui ne participent pas encore aux activités de la Chambre.

« Moi, je vais faire un travail de terrain. Ça va être d’aller recruter de nouveaux membres », précise-t-il.

Les communications occuperont également une place importante dans son mandat. Jean-Luc Doumont souhaite renforcer la présence de l’organisme sur les réseaux sociaux et mieux faire connaître ses activités auprès de la communauté d’affaires. Son expérience dans le domaine des communications devrait lui permettre de prendre directement en charge cet aspect du travail.

Le poste représente un engagement de 20 heures par semaine. En parallèle, Jean-Luc Doumont poursuit ses activités entrepreneuriales et entend continuer à écrire des romans.

L’immigration au cœur des préoccupations

Au-delà du recrutement et du rayonnement de la Chambre, le nouveau directeur général entend s’intéresser aux enjeux qui touchent directement la vitalité économique du secteur.

La situation des travailleurs issus de l’immigration constitue notamment une source d’inquiétude pour plusieurs entrepreneurs. Certains employeurs risquent de perdre des employés qui devront quitter le Québec, une situation susceptible de compliquer leurs activités.

« Il y a beaucoup d’entrepreneurs qui ont du personnel issu de l’immigration et qui se voient un peu mal pris avec leurs employés qui doivent quitter le Québec », souligne Jean-Luc Doumont.

Cette question préoccupe la Chambre de commerce en raison de ses conséquences possibles sur les entreprises et l’économie locale. Le directeur général souhaite donc que l’organisme demeure attentif à cette réalité, qui touche directement la capacité des employeurs à conserver leur personnel.

Les enjeux liés à la forêt figurent également parmi les dossiers auxquels il s’est intéressé. Son expérience et ses contacts dans le milieu entrepreneurial pourraient contribuer aux échanges sur ces questions.

Une porte ouverte à Roberval

La possibilité de relancer une chambre de commerce à Roberval, ou de regrouper les forces économiques de Roberval, Saint-Félicien et Saint-Prime, demeure un sujet évoqué depuis plusieurs années.

Jean-Luc Doumont ne ferme pas la porte à une telle éventualité, mais estime que l’initiative doit d’abord venir des gens d’affaires de Roberval.

« S’il y a une vraie volonté au niveau des gens d’affaires de Roberval, ils ont juste à nous le mentionner », affirme-t-il.

Il assure que la Chambre de commerce et son conseil d’administration demeurent ouverts à discuter avec les entrepreneurs intéressés. Pour l’instant, le nouveau directeur général concentre ses efforts sur les besoins des entreprises du secteur Saint-Félicien.