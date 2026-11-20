Après avoir été absent lors de deux rendez-vous intergouvernementaux au mois d’octobre, le premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, confirme qu’il prendra part à la Rencontre hivernale 2026-2027 des premiers ministres des provinces et territoires du Canada, qui se déroulera les 7 et 8 décembre à Toronto.

Rappelons que le chef du gouvernement québécois avait manqué la rencontre entre les chefs des Premières Nations et les premiers ministres du Canada le 26 octobre, de même que le 21ᵉ sommet UE-Canada, tenu à Montréal les 29 et 30 octobre. Cette fois, Paul St-Pierre Plamondon entend utiliser cette tribune pour défendre les intérêts du Québec auprès de ses homologues provinciaux et territoriaux.

« Je suis toujours prêt à discuter et à collaborer avec mes vis-à-vis des provinces et territoires. Nous avons pris l'engagement de travailler avec tous les gouvernements lorsque cette collaboration sert les intérêts du Québec. Je suis donc très enthousiaste à l'idée de participer à cette rencontre. », a déclaré Paul St-Pierre Plamondon.

La rencontre de Toronto s’inscrit dans le cadre des activités du Conseil de la fédération, qui réunit les premiers ministres des 13 provinces et territoires du Canada. Cette instance vise à favoriser la collaboration entre les gouvernements, à renforcer les liens entre les dirigeants provinciaux et territoriaux ainsi qu’à promouvoir des relations intergouvernementales constructives.