La cinquième édition de l’Opération nationale en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes se tiendra à compter de mercredi, le 25 novembre prochain, à travers l’ensemble de la province.

Cette initiative de la Sûreté du Québec marquera le début des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes et aux filles, qui se déroulent jusqu’au 6 décembre.

Pour cette occasion, des policiers, des organismes d’aide et différents partenaires gouvernementaux iront à la rencontre des Québécois et des activités pour sensibiliser la population seront mises en œuvre à plusieurs endroits, notamment sur le réseau routier. Que ce soit par des kiosques ou des patrouilleurs qui se déplacent à pied.

L’objectif est de faire connaître davantage les ressources disponibles et de rappeler aux filles et aux femmes qu’elles ne sont pas seules lors de telles situations.

Si on regarde les chiffres de l’édition précédente, ce sont environ 200 opérations de ce genre qui ont été organisées l’an dernier. La Sûreté du Québec souligne que les personnes rencontrées ont été satisfaites des différentes activités tenues à l’égard de cette initiative.