Une nouvelle cantine Chez Mag à Saint-Gédéon dès juillet

La réputée cantine Chez Mag, bien connu pour sa poutine et ses populaires lobster rolls sur l’Île d’Orléans, poursuit son expansion avec l’ouverture prochaine d’une quatrième adresse.

Cette nouvelle succursale verra le jour au 645, rue du Pont, à Saint-Gédéon, et devrait accueillir ses premiers clients dès le début du mois de juillet, selon des informations rapportées par le Journal de Montréal.

Ce projet s’inscrit dans une continuité logique pour les propriétaires de l’entreprise. Depuis maintenant cinq ans, Chez Mag entretient en effet un partenariat d’affaires avec la Fromagerie Perron, située à Saint-Prime. Cette collaboration bien établie a d’ailleurs ouvert la porte à cette nouvelle initiative.

C’est la Fromagerie Perron, propriété de Nutrinor, qui a approché l’équipe de Chez Mag afin de prendre en charge l’exploitation de sa cantine de Saint-Gédéon. Le futur établissement ne sera toutefois pas une succursale traditionnelle puisqu’il ne s’agira pas d’un « Chez Mag » à proprement parler, mais plutôt d’un projet piloté par l’expertise et le savoir-faire de l’entreprise également implantée à La Pocatière et Baie-Saint-Paul.