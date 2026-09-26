The Woods & Fils se dote d’un atelier mécanique mobile pour les réparations en forêt

L’entreprise forestière The Woods & Fils, dont le siège social se trouve à Saint-Félicien, vient d’investir près de 1 M$ dans un atelier mécanique mobile destiné à accompagner ses opérations forestières en Ontario. Installé sur une remorque, ce garage de 30 pieds sur 60 pieds peut suivre les équipes directement sur les différents sites de travail, réduisant ainsi les longs déplacements nécessaires pour effectuer les réparations de la machinerie.

« Cet atelier mécanique, le deuxième de l’entreprise, devient une pièce essentielle à nos opérations de camionnage. Il a été conçu pour garder nos équipements sur le terrain et nos opérations en mouvement », explique Kevin Dubois, l’un des actionnaires de l’entreprise félicinoise.

Fabriqué par Savard-Hangar de Chicoutimi, le hangar rétractable peut rapidement prendre place à proximité des opérations. Une fois arrivé sur le terrain, son déploiement demande entre 20 et 30 minutes. Lorsque les travaux dans un secteur prennent fin, l’installation se replie et peut reprendre la route vers un nouveau chantier.

« On le déplace là où on se trouve et il reste sur place le nombre de mois requis. Quand on a terminé dans un secteur, on le replie et on s’installe ailleurs », précise Kevin Dubois.

Une hauteur de 23 pieds

Avec ses 23 pieds de hauteur, l’atelier mobile offre suffisamment d’espace pour accueillir de la machinerie forestière de très grande dimension. Selon l’entreprise, des équipements imposants, dont des camions pouvant atteindre 400 tonnes, peuvent y entrer pour des travaux d’entretien ou de réparation.

Le hangar représente à lui seul un investissement de 950 000 $. À cette somme s’ajoutent les équipements et les aménagements destinés à rendre l’atelier fonctionnel et efficace sur le terrain.

The Woods & Fils a notamment confié à J.A. Mécanique de Normandin la conception et la fabrication de panneaux d’outils adaptés à ses besoins. Ces panneaux de type 5S permettent de ranger chaque outil à un endroit précis et d’identifier rapidement lorsqu’un équipement manque.

« Nous avons acheté pour 50 000 $ d’outils et chacun est dessiné un par un sur le panneau. Sans oublier qu’on retrouve un panneau similaire de chaque côté du camion qui ont coûté également 50 000 $. On gagne ainsi en productivité et en rapidité d’exécution tout en évitant de perdre des outils. Au total ça représente donc un investissement de plus de 1M$ », souligne Kevin Dubois.

L’aménagement vise donc autant la mobilité que l’efficacité des mécaniciens. En disposant les outils directement à proximité des équipements à réparer, l’entreprise cherche à réduire les déplacements et les temps d’arrêt de sa machinerie.

« C’est comme une tente-roulotte », résume Kevin Dubois pour illustrer le principe de cette installation qui peut se déplacer au gré des opérations.

Avec l’acquisition du hangar, les panneaux d’outils et les équipements nécessaires à son fonctionnement, l’investissement total atteint environ 1 M$. The Woods & Fils dispose maintenant d’un second atelier mécanique, mais celui-ci peut suivre les travailleurs jusque dans les secteurs forestiers éloignés.