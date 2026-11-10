Ottawa assouplit les règles du Programme des travailleurs étrangers temporaires

Le gouvernement fédéral a apporté plusieurs modifications au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail, particulièrement dans les régions rurales et les secteurs aux prises avec des pénuries de main-d'œuvre.

La ministre de l'Emploi et des Familles, Patty Hajdu, a annoncé vendredi une série de mesures ainsi que 151,5 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir et améliorer la prestation de services du programme. Parmi les changements qui sont entrés en vigueur le 6 novembre, les permis de travail octroyés passeront d'une durée d'un an à une durée de deux ans, à la suite d'une évaluation d'impact sur le marché du travail (EIMT).

Ottawa élargit également la liste des secteurs pouvant continuer à présenter des demandes d'EIMT dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) affichant un taux de chômage de 6 % ou plus. Jusqu'à présent, seules certaines industries jugées prioritaires, comme les soins de santé, la construction et la transformation des aliments, étaient exemptées des restrictions. À compter du 6 novembre, le personnel du secteur de l'éducation de la petite enfance s'ajoutera à cette liste.

La collaboration des provinces et territoires demandée

Le gouvernement fédéral a également annoncé des changements supplémentaires qui devraient entrer en vigueur le 1er mars 2027, sous réserve de la collaboration des provinces et des territoires.

Dans les grandes RMR de plus de 250 000 habitants affichant un taux de chômage inférieur à 6 %, les employeurs auront accès à un bassin ciblé de professions identifiées par leur province dans le Système de projection des professions au Canada (SPPC), en plus de celles sélectionnées par les provinces et les territoires. Ottawa autorisera également les provinces à retirer certaines professions afin de mieux refléter leurs réalités économiques régionales. La RMR de Saguenay figure parmi les régions touchées par ces changements de règles.

Une approche similaire sera appliquée dans les régions rurales situées autour des grandes RMR ainsi que dans les petites RMR comptant entre 100 000 et 250 000 habitants, ce qui pourrait notamment concerner plusieurs secteurs du Lac-Saint-Jean. Dans les communautés rurales, les employeurs continueront toutefois d'avoir accès à l'ensemble des professions du volet des postes à bas salaires, sans restriction particulière.

Le gouvernement fédéral prévoit également offrir davantage de flexibilité aux employeurs de certaines communautés désignées par les provinces et les territoires. Ceux-ci pourraient être autorisés à embaucher des travailleurs étrangers temporaires représentant jusqu'à 15 % de leur effectif dans le volet des postes à bas salaires, comparativement à la limite actuelle de 10 %. Les secteurs prioritaires conserveraient pour leur part le plafond actuel de 20 %.

« Ces changements seront plus efficaces lorsqu'ils seront mis en œuvre en partenariat avec les provinces et les territoires; ils permettront de répondre aux besoins du marché du travail dans les régions, de rétablir la prévisibilité pour nos entreprises et d'appuyer les voies d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs qui sont déjà au Canada et qui sont essentiels à notre économie. », a déclaré le gouvernement

Rencontre à venir avec les provinces

Au cours des prochaines semaines, la ministre Patty Hajdu convoquera une rencontre avec ses homologues provinciaux et territoriaux afin de discuter d'ajustements supplémentaires au programme. Ottawa souhaite notamment mieux adapter le PTET aux réalités des régions rurales et des secteurs où les besoins de main-d'œuvre demeurent importants.

Ottawa rappelle par ailleurs que le Programme des travailleurs étrangers temporaires vise avant tout à combler des pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs où la main-d'œuvre canadienne qualifiée est insuffisante. Le gouvernement souligne que les travailleurs étrangers temporaires représentent environ 1 % de la population active canadienne et moins de 10 % de l'ensemble des résidents non permanents du pays.