Le gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon a annoncé mercredi qu’il limite à 3 % la hausse du tarif dans les Centres de la petite enfance (CPE) et les autres garderies subventionnées, soit le tiers de l’augmentation prévue.

Le tarif passera finalement de 9,65 $ à 9,95 $ le 1er janvier pour éviter, mentionne-t-on, un impact financier défavorable important pour les parents concernés. Les parents paieront ainsi 78 $ de plus par année. L’intervention réglementaire permet des économies annuelles d’environ 170 $ par enfant admis à temps plein, peut-on lire dans le décret.

La Presse mentionne qu’on revient donc à l’application du Règlement qui prévoit que le tarif est indexé selon le plus élevé des taux suivants, soit le taux d’inflation de l’année précédente et le taux de croissance annuel moyen du coût des places subventionnées dans les dernières années.