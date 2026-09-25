Avis d'appel d'offres
APPEL NUMÉRO : APP2026-023
PROJET :
Réalisation de la structure de chaussée du prolongement de la rue du Parx Industriel (phase 1)
PROPRIÉTAIRE :
VILLE DE ROBERVAL
TÉLÉPHONE : 418-275-0202
La Ville de Roberval désire recevoir des offres pour la réalisation de la structure de chaussée du prolongement de la rue du Parc Industriel (phase 1).
Ne seront considérés que les documents de soumission préparés par la Ville de Roberval et obtenus par le Système électronique d'appel d'offres (SEAO). Les documents de soumission sont disponibles au coût établi par le SEAO directement sur le site au https://seao.gouv.qc.ca ou en communiquant au numéro 1 877 336-7326.
Les soumissions sous enveloppes scellées portant la mention : "APP2026-023 - RÉALISATION DE LA STRUCTURE DE CHAUSSÉE DU PROLONGEMENT DE LA RUE DU PARC INDUSTRIEL (PHASE 1)"
doivent être déposées au plus tard à 11h (heure officielle du Conseil national de recherches Canada correspondant à l'heure de référence pour la téléphonie cellulaire) le 14 OCTOBRE 2026
à l'adresse suivante :
VILLE DE ROBERVAL
Service de l'approvisionnement
851, boulevard Saint-Joseph
Roberval (Québec) G8H 2L6
Les enveloppes seront ouvertes publiquement à 11 h 01, à l'endroit et la date indiqués ci-dessus.
La Ville de Roberval ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucun frais d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
Information
Toute demande d'information doit être exclusivement adressée à Mme Christina Martel, chef de l'approvisionnement et assistante-trésorière, par soucciel à cmartel@roberval.ca
Christina Martel,
Chef de l'approvisionnement et assistante-trésorière