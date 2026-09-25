Avis d'appel d'offres

APPEL NUMÉRO : APP2026-023

TÉLÉPHONE : 418-275-0202

"APP2026-023 - RÉALISATION DE LA STRUCTURE DE CHAUSSÉE DU PROLONGEMENT DE LA RUE DU PARC INDUSTRIEL (PHASE 1)"

14 OCTOBRE 2026

VILLE DE ROBERVAL

Service de l'approvisionnement

851, boulevard Saint-Joseph

La Ville de Roberval désire recevoir des offres pour la réalisation de la structure de chaussée du prolongement de la rue du Parc Industriel (phase 1).Ne seront considérés que les documents de soumission préparés par la Ville de Roberval et obtenus par le Système électronique d'appel d'offres (SEAO). Les documents de soumission sont disponibles au coût établi par le SEAO directement sur le site au https://seao.gouv.qc.ca ou en communiquant au numéro 1 877 336-7326.Les soumissions sous enveloppes scellées portant la mention :doivent être déposées au plus tard à 11h (heure officielle du Conseil national de recherches Canada correspondant à l'heure de référence pour la téléphonie cellulaire) leà l'adresse suivante :