Les motoneigistes devront faire un détour de 75 km pour se rendre à Saint-Félicien

Il y a peu de chances que le Club Passe-Partout de Roberval obtienne, pour la prochaine saison hivernale, les droits de passage nécessaires afin de permettre aux motoneigistes de l’extérieur de se rendre directement à Saint-Félicien. En l’absence de ces autorisations, les adeptes devront effectuer un détour de 75 km, évitant ainsi le secteur de Roberval.

L’an dernier, la configuration du sentier 373 facilitait le déplacement des motoneigistes. « On les faisait circuler, à partir du centre-ville de Roberval, pour se rendre à la marina et au Village sur glace. Par la suite, ils empruntaient des terres jusqu’à Mashteuiatsh, Saint-Prime et Saint-Félicien », explique Claude Fournier, président du Club Passe-Partout.

Un passage impossible sur le lac

La situation changera toutefois pour la prochaine saison. Le club n’a pas réussi à obtenir deux droits de passage, chacun couvrant la longueur d’un lot. Les motoneigistes provenant de l’extérieur devront donc emprunter un parcours beaucoup plus long.

« Ces propriétaires ont vu leurs semences abîmées durant l’été par des quadistes. Nous les avons rencontrés pour trouver des solutions. Malheureusement, ils ne nous autorisent pas à passer sur leur terre. Les conducteurs de VTT sont en partie responsables de cette situation, tout comme certains motoneigistes délinquants », précise Claude Fournier.

Le Club Passe-Partout a également étudié la possibilité d’aménager un tracé sur le lac Saint-Jean, à partir de la Pointe Scott, à Roberval. Cette avenue ne pourra toutefois pas se concrétiser.

« La Fédération ne peut autoriser cette possibilité. Les assureurs sont frileux lorsqu’il s’agit de circuler sur des plans d’eau glacés. Nous ne pouvons pas non plus utiliser la surfaceuse sur un lac gelé. De plus, sur le lac, la visibilité peut régulièrement devenir hasardeuse, ce qui rend les déplacements dangereux », souligne le président.

Un nouveau trajet

Les motoneigistes arrivant par le sentier provincial ou régional devront donc parcourir environ 75 km supplémentaires pour atteindre Saint-Félicien. Cette nouvelle configuration pourrait également entraîner des répercussions sur l’activité commerciale et touristique de Roberval.

Le nouveau trajet les dirigera vers la Zec de La Lièvre et le chemin de La Lionne, leur permettant de rejoindre Saint-Félicien sans transiter par Roberval.

« Ça nous inquiète pour le tourisme hivernal. Est-ce que les motoneigistes vont accepter ce grand détour ? », se questionne Claude Fournier.