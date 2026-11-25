Le gardien et le défenseur des Marquis de Jonquière, Tristan Bérubé et Jérôme Gauthier-Leduc, ont respectivement mérité le titre de deuxième et troisième étoile de la dernière semaine d’activité dans la Ligue Nord-Américaine de Hockey.

Le cerbère jonquiérois a été d’office lors des deux rencontres des Marquis. Il n’a accordé qu’un seul but dans une victoire contre Rivière-du-Loup et a blanchi le National de Québec le lendemain. Bérubé connaît un début de saison du tonnerre avec deux jeux blancs, une moyenne de but alloué de 1,96 et un pourcentage d’arrêt de 0,943 en neuf sorties.

Jérôme Gauthier-Leduc a connu une semaine faste à la ligne bleue mais aussi en attaque. Il a récolté trois buts et quatre points lors des deux victoires de son équipe en plus de présenter un différentiel de +3.

C’est le gardien des Mariners de Manotick, Berk Berkeliev, qui a hérité de la première étoile. À son seul départ, il a repoussé 48 lancers pour blanchir l’Assurancia de Thetford Mines.