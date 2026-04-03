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Congé de Pâques: ouvert ou fermé ?

Sara-Léa Bouchard
Le 03 avril 2026 — Modifié à 08 h 39 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

À l’approche du long congé de Pâques, plusieurs services modifieront leurs horaires et certains commerces fermeront leurs portes. 

Vendredi saint et lundi de Pâques étant des jours fériés, les bureaux gouvernementaux, les banques et la plupart des services municipaux seront fermés.

Les centres commerciaux et de nombreux commerces de détail, comme Walmart ou Canadien Tire, fermeront leurs portes vendredi, avec une réouverture possible dès samedi selon l’horaire habituel.

Les bars, restaurants et stations-services demeurent ouverts tout le weekend. Les épiceries et les pharmacies devraient demeurer ouvertes, mais avec des heures réduites. Il est conseillé de vérifier les horaires propres à chaque succursale.

Les services essentiels, comme les hôpitaux de Saguenay et d’Alma, resteront accessibles en tout temps. Les citoyens du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont invités à planifier leurs déplacements afin d’éviter les mauvaises surprises pendant le congé de Pâques.

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