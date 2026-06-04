Relais pour la Vie ce samedi à Alma

C’est ce samedi 6 juin que se tient au niveau régional à Alma le Relais pour la Vie, activité qui s’inscrit dans la lutte contre le cancer. Sous le thème Célébrons chaque pas, le rassemblement est organisé sous la présidence d’honneur de l’ex-maire de Saguenay, Jean Tremblay, l’espace d’une soirée, de 17h30 à minuit, aux Plaines-Vertes d’Alma, à l’arrière du Centre Mario Tremblay.

Le président d’honneur rappelle que le Relais pour la Vie, c'est bien plus qu'une marche. C'est un geste collectif de solidarité envers toutes les personnes que le cancer a touchées. Il invite d’ailleurs chaleureusement la population à venir les rejoindre samedi, lui et tous les gens présents, pour cette soirée mémorable.

« Je suis fière qu'Alma soit la ville qui accueille le Relais pour la Vie, au cœur même de la région. Parce que cette cause est celle de toute une région", de dire la mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont. Rappelons que Mme Beaumont lance un défi amical à ses collègues maires et mairesses du Saguenay-Lac-Saint-Jean. "Je les invite même à se faire une équipe, on veut doubler la participation des équipes cette année: 50 municipalités, 50 équipes supplémentaires! Imaginez-vous le succès que ça amènerait. Il faut savoir que cette soirée-là, c'est vraiment une belle soirée. Ce n’est pas une soirée où on est dans la tristesse : on est dans l'espoir, on est dans l'amitié, on est dans la mobilisation. Tout le monde est là pour mettre l'épaule à la roue, puis s'encourager. Donc c'est une belle soirée à venir passer chez nous à Alma. », a-t-il déclaré.

Service gratuit de navettes

Un service gratuit de navettes a été mis sur pied pour les gens du Saguenay désireux de participer à l’activité. Le transport prend le départ à deux occasions, sur le stationnement du Centre Georges-Vézina à Chicoutimi, soit à 16h30 et retour à 20h30, ainsi que l’autre départ à 21h30, et retour à Chicoutimi à 23 heures. Il est naturellement conseillé d'arriver sur place un peu à l’avance, soit environ 10 minutes minimum.

Rappelons que le Relais régional pour la Vie se veut un événement rassembleur, une soirée de solidarité et d’espoir, rendant hommage aux personnes touchées par le cancer, survivants, proches et aidants, tout en appuyant la recherche et les services offerts aux patients.