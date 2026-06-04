Une marée humaine attendue au Festi St-Fé cette fin de semaine

À quelques heures du coup d’envoi de la troisième édition du Festi St-Fé, l’optimisme est à son comble chez les organisateurs. Porté par une prévente de billets qui dépasse déjà celle de l’an dernier, le festival, qui s’installera sur une bonne partie du boulevard du Sacré-Cœur à Saint-Félicien le temps d’un week-end, se dirige vers ce qui pourrait devenir sa plus importante édition à ce jour. Avec un budget frôlant les 500 000 $, tout indique que l’événement attirera une foule record.

« Ça se passe très bien. Le rythme des ventes est plus rapide qu’en 2025. À pareille date, nous sommes en avance autant pour les billets journaliers que pour les passeports. On s’attend à revivre un scénario de guichets fermés, comme lors de la deuxième édition », explique le promoteur Martin Tremblay, d’Événements 2M, à qui nous avons parlé, une semaine avant le lancement officiel.

Site agrandi pour accueillir davantage de festivaliers

Le principal site du festival, aménagé près de la Maison de la culture, pourra désormais accueillir jusqu’à 5 500 personnes, soit un bond significatif comparativement à la capacité maximale de 4 500 spectateurs observée en 2025.

Cette augmentation s’explique notamment par une reconfiguration du site et l’ajout d’un chapiteau.

« L’an dernier, nous n’avions pas de chapiteau. Cette année, nous avons repensé l’espace pour permettre à plus de gens de profiter des spectacles », souligne Martin Tremblay.

Le promoteur se réjouit également à l’idée que les deux bâtiments voisins du stationnement de la Maison de la culture, récemment acquis par la Ville et destinés à être démolis, puissent éventuellement permettre au festival de poursuivre son expansion.

« Ça va agrandir notre terrain de jeux », résume-t-il avec enthousiasme.

Un centre-ville transformé en terrain festif

Parmi les nouveautés majeures de cette édition, les populaires 5 à 7 et les Afters prendront place dans un décor inédit, soit au parc du Sacré-Cœur, où les organisateurs promettent une ambiance immersive misant sur les éléments naturels du site.

Arbres, éclairage, aménagement paysager et même la fontaine d’eau deviendront partie intégrante de l’expérience.

« On va mixer les jeux d’eau de la fontaine avec les éclairages des spectacles. Tous les éléments du parc vont contribuer à créer une ambiance unique. Je pense sincèrement que les plus belles photos du festival vont se prendre là », lance le promoteur.

Au-delà de la musique, l’objectif demeure de faire vivre une expérience complète aux visiteurs.

« On ne veut pas offrir seulement des spectacles. Avec le parc du Sacré-Cœur, on va vraiment ajouter quelque chose de différent. Et le stationnement de l’hôtel de ville deviendra aussi un espace d’animation destiné aux jeunes », ajoute-t-il.

Plus d’exposants au centre-ville

Le Festi St-Fé 2026 prendra aussi des allures de grand marché festif avec la présence de 35 exposants et d’une douzaine de camions de cuisine de rue.

Depuis ses débuts, l’ambition des organisateurs est claire : faire vibrer l’ensemble du centre-ville.

« Dès la première année, on voulait animer le boulevard et créer un véritable lieu de rassemblement. Au départ, tout se passait sur le stationnement de la Maison de la culture. Ensuite, on a étendu l’espace jusqu’à la Banque Royale et, cette année, une grande portion du boulevard sera réservée aux festivaliers jusqu’au bureau de poste », explique Martin Tremblay.

Autre indicateur de l’engouement entourant l’événement : le Défi Dragon, présenté sur la rivière Ashuapmushuan, affiche complet.

« Nous avons déjà 60 équipes inscrites et nous avons dû en refuser. C’est vraiment plaisant de voir un tel enthousiasme », conclut-il.

Horaire des spectacles et activités

Les festivaliers qui souhaitent connaître la programmation détaillée, les heures de spectacles et les différentes activités proposées peuvent consulter la page Facebook officielle du Festi St-Fé.