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Un appel à la responsabilité lancé aux parents et aux jeunes

Des jeux d’eau vandalisés avant même leur première éclaboussure à Saint-Prime

Le 04 juin 2026 — Modifié à 07 h 58 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

À peine installés, les nouveaux jeux d’eau de Saint-Prime ont déjà subi des gestes de vandalisme, avant même d’avoir accueilli leurs premiers utilisateurs. Sans minimiser la situation, la mairesse de Saint-Prime, Marie-Noëlle Bhérer, privilégie toutefois un message de sensibilisation plutôt qu’une approche punitive, invitant les parents à discuter avec leurs enfants des conséquences de tels gestes sur des infrastructures destinées à toute la communauté qui ont coûté 400 000$.

Les événements se seraient produits dans la soirée ou au cours de la nuit suivant le vendredi 22 mai.

« Ce n’est pas majeur comme geste. On parle surtout de quelques égratignures qui ont été faciles à réparer. C’est quand même malheureux, surtout quand on pense que ces installations n’ont même pas encore servi. Elles sont flambant neuves. Heureusement, tout demeure fonctionnel », explique la mairesse.

Des caméras de surveillance déjà en fonction dans le secteur auraient capté la présence de jeunes autour des nouveaux jeux d’eau au moment des faits. Certains auraient également réussi à pénétrer dans le centre communautaire de Saint-Prime.

Sans confirmer explicitement leur identité, la mairesse laisse entendre que les jeunes concernés auraient été reconnus. Une réflexion est en cours afin de déterminer si les parents seront avisés.

Des caméras directement au site?

Questionnée sur la possibilité d’installer un système de surveillance directement près des jeux d’eau, la municipalité avance avec prudence.

« Nous sommes en train de valider la situation. Est-ce légalement possible? Est-ce une bonne idée? Ce sont des questions qu’on se pose », indique la mairesse.

Marie-Noëlle Bhérer rappelle que la municipalité est déjà intervenue par le passé auprès de parents à la suite de méfaits commis par des jeunes, un exercice qu’elle juge délicat.

La sensibilisation demeure toutefois, selon elle, la meilleure avenue. La mairesse insiste sur l’importance de faire comprendre aux jeunes que ces infrastructures collectives, financées à grands frais, appartiennent à l’ensemble de la communauté et méritent d’être protégées plutôt que détériorées.

Presque prêt à accueillir les familles

Quelques travaux mineurs restent à compléter avant l’ouverture officielle de cet espace de jeux aménagé dans le secteur des loisirs, à proximité du CPE Les Souriceaux.

Amorcé à l’automne dernier, le chantier entre dans sa phase finale. Les employés municipaux peaufinent actuellement les derniers détails.

« Tout le génie civil a été réalisé l’an dernier. Au cours des dernières semaines, les modules de jeux ont été installés et nous finalisons maintenant l’aménagement de l’accès au site », conclut la mairesse.

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