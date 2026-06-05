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Poursuite de 5,7 M$ pour l’incendie de 2016 à l’hôpital de Roberval

Le 05 juin 2026 — Modifié à 09 h 35 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de concert avec son assureur Sigma Santé, a intenté une poursuite de près de 5,7 millions de dollars contre trois entreprises, qu’il tient responsables d’un incendie survenu le 6 mai 2016 à l’hôpital de Roberval.

Le montant réclamé comprend environ 2,4 millions de dollars pour les dommages au bâtiment, plus de 1 million pour les équipements médicaux et près de 1,5 million pour les fournitures, incluant les médicaments, rapporte Radio-Canada. Le dossier judiciaire indique que Sigma Santé a déjà indemnisé le CIUSSS pour ces pertes.

Rappelons que l’incendie, qui s’était déclaré tôt le matin dans l’aile A du bloc opératoire en pleine période de travaux de rénovation et d’agrandissement, avait causé des dommages importants à l’établissement de santé et a nécessité la mobilisation d’une quarantaine de pompiers.

Selon les allégations contenues dans la poursuite, la première entreprise mise en cause, Les Entreprises de construction Guy Bonneau, aurait failli à ses obligations en ne s’assurant pas de la conformité du système électrique temporaire installé durant les travaux. Le document évoque également le démantèlement ou le débranchement du système de détection des incendies sans qu’un dispositif temporaire adéquat ait été mis en place.

Les demandeurs reprochent ensuite à la firme Ardoises Architecture qu’une cloison temporaire érigée sur le chantier ne fût pas conforme. Celle-ci aurait offert une résistance au feu d’environ 20 minutes plutôt que d’une durée d’une heure. Selon le CIUSSS et Sigma Santé, la firme n’aurait pas veillé au respect de cette exigence.

Finalement, la firme d’ingénierie BPA est accusée de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires afin d’assurer le maintien en tout temps d’un système incendie fonctionnel.

Les trois entreprises visées contestent ces accusations et ont indiqué leur intention de se défendre devant les tribunaux. Une audience visant à faire le point sur le cheminement du dossier est prévue le 15 juin prochain en Cour supérieure.

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