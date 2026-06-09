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Temps de lecture : 52s

Gestion du lac-St-Jean : un panel de discussion aura lieu

Le 09 juin 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La gestion du lac-St-Jean sera au cœur de deux jours de discussions la semaine prochaine, les 15 et 16 juin, alors qu’un panel de discussions se tiendra à Saint-Prime et à Alma.

Organisé par Rio Tinto et animé par Louis Arcand, le panel de discussions se tiendra sous le thème « Parlons de la gestion du lac Saint-Jean ». Il réunira des experts et un représentant du milieu et offrira un espace d’échanges avec les participants.

L’initiative a lieu dans le cadre du renouvellement du décret du Programme de gestion de l’érosion des plages et des berges du lac Saint-Jean 2028-2037, alors que le scénario de gestion représente une mesure pour atténuer l’érosion, tout en conciliant les différents usages du lac.

Le panel de discussions sera aussi l’occasion pour Rio Tinto de fournir des réponses sur certaines décisions qui sont prises quant à la gestion du lac, les crues printanières, et quant aux changements climatiques versus les ajustements à la gestion du lac.

Rio Tinto abordera aussi la possibilité que la montée contrôlée du niveau du lac au-delà de 16,5 pieds pourrait être reconduite à partir de 2028. Le panel de discussions se déroulera précisément au Vieux-Couvent de Saint-Prime lundi prochain, de même qu’à la salle François-Larochelle à la Dam-en-Terre d’Alma mardi.

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