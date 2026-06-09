Une mention d’honneur pour un enseignant du Cégep de Saint-Félicien

Dans le cadre du 45e colloque annuel de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC), Claude St‑Jacques, enseignant en Techniques du milieu naturel au Cégep de Saint‑Félicien, a reçu la Mention d’honneur de l’organisation.

Selon le cégep, Claude St‑Jacques s’est démarqué par la qualité de son enseignement ainsi que par son dévouement envers les étudiants et sa contribution à la mise en valeur du patrimoine naturel au Québec.

Cette reconnaissance vise également à saluer les contributions du professeur à l’évolution de son domaine, notamment en jouant un rôle important dans la refonte du programme Techniques du milieu naturel avec l’essor et la reconnaissance de la voie de spécialisation en Aménagement et interprétation du patrimoine naturel.

Rappelons que chaque cégep est appelé, annuellement, à proposer un enseignant pour recevoir une Mention d’honneur de l’AQPC qui souligne l’engagement pédagogique, la qualité du travail et la contribution à l'évolution de l'enseignement.