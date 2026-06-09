Québec investit 3,4 M$ pour favoriser l’accès aux parcs

Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 3,4 millions de dollars sur deux ans afin de favoriser l’accès à la nature, particulièrement auprès des populations vulnérables, des jeunes et des nouveaux arrivants.

Cette enveloppe s’inscrit dans le cadre de la mesure Accès nature, une initiative lancée en 2024 et portée conjointement par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et l’Association des parcs régionaux du Québec (Parq).

L’objectif est de multiplier les occasions de pratiquer des activités de plein air sur l’ensemble du territoire québécois. Pour y parvenir, la Sépaq et Parq reconduisent leur collaboration en harmonisant leurs offres, permettant ainsi aux citoyens de découvrir ou redécouvrir les parcs nationaux et régionaux à moindre coût, voire gratuitement, au cours des deux prochaines années.

Un rabais sur les cartes annuelles

La plus grande part de l’investissement, soit 2,55 millions de dollars, est destinée au réseau des parcs nationaux gérés par la Sépaq. Cette aide financière permettra notamment d’offrir un rabais de 30 % sur 96 001 cartes annuelles donnant accès de façon illimitée à l’ensemble des parcs nationaux du Québec. Un premier lot de 57 478 cartes sera mis en vente dès le 10 juin. Les cartes restantes seront proposées lors d’une deuxième phase prévue à l’automne 2027.

En plus de cette accessibilité accrue, les détenteurs de carte bénéficieront de divers avantages incluant une nuitée de camping gratuite en semaine, des rabais dans les boutiques, ainsi que des offres privilégiées pour l’Aquarium du Québec et l’ASTROLab. L’accès journalier sera également gratuit dans certains sites, notamment au camping des Voltigeurs, au centre touristique du Lac‑Simon et à celui du Lac‑Kénogami.

Grâce à la subvention gouvernementale, le prix de la carte annuelle passe de 93 $ à 65,10 $, taxes incluses. La vente sera effectuée en ligne sur le site de la Sépaq, où un système de salle d’attente avec attribution aléatoire des rangs sera mis en place afin d’assurer un accès équitable à la population.

Un soutien accru au milieu communautaire

Au-delà de l’offre grand public, l’initiative Accès nature comporte également un volet communautaire. Celui-ci prévoit la distribution de gratuités d’accès, de billets de ski de fond ainsi que la location gratuite d’équipements tels que des embarcations nautiques, des vélos, des raquettes et du matériel de ski de fond dans les parcs nationaux du Québec et à la Station touristique Duchesnay. Ces privilèges seront attribués directement à des organismes communautaires, qui pourront ensuite en faire bénéficier des groupes issus de leurs clientèles.

Les parcs régionaux accessibles gratuitement

Par ailleurs, la mesure prévoit un soutien financier maximal de 850 000 dollars pour Parq. Cette contribution vise à offrir un accès gratuit à la majorité des parcs régionaux accrédités. Selon l’Association, ce financement permettra d’offrir gratuitement plus de 55 000 accès journaliers sur deux ans.