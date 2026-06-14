Décès d'un piéton après une collision avec un train à Desbiens

Un individu a été happé par un train tôt ce matin, le 14 juin, à Desbiens.

Les événements seraient survenus vers 1 h 30, près de la 16e Avenue, sur la voie ferrée.

Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux, où le décès de la personne a été constaté.

L'agente d'information de la Sûreté du Québec, Élisabeth Marquis-Guy, indique que toutes les hypothèses seront analysées par les équipes de la Sûreté du Québec afin de faire la lumière sur les circonstances de cet événement.

Un policier spécialisé en enquête sur les collisions ainsi qu'un enquêteur ont également été déployés sur la scène.

L'enquête se poursuit.