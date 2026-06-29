Métabetchouan-Lac-à-La-Croix dépose le projet au PAFIRSPA

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a déposé une demande dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) afin de procéder à la rénovation du bâtiment sanitaire du Centre récréotouristique Le Rigolet.

Ce dépôt, affirme la municipalité, constitue la première phase d’un projet majeur visant la démolition, la relocalisation et la construction d’un nouveau pavillon sanitaire, ainsi que la mise à niveau des installations septiques du site. Le projet inclut également le réaménagement des stationnements, l’ajout de bornes de recharge pour vélos électriques et l’amélioration de l’aire de repos.

Estimé à 3,6 millions de dollars, le projet s’inscrit dans un plan global de revitalisation du Centre récréotouristique Le Rigolet. La Ville souhaite amorcer les travaux à l’automne 2027, sous réserve de l’obtention du financement demandé.

Un site stratégique du réseau cyclable régional

La halte du Rigolet occupe une place centrale sur la Véloroute des Bleuets, dans le secteur sud du Lac-Saint-Jean. Selon Vélo Québec. Elle est reconnue comme étant la halte sanitaire la plus fréquentée du circuit régional. Les installations actuelles, construites dans les années 1980, n’étaient pas conçues pour répondre à l’achalandage actuel ni à la diversité des utilisateurs.

L’accès au site est gratuit depuis l’an 2000, ce qui en fait un lieu accessible et prisé.

Des installations désuètes

Le bloc sanitaire actuel présente plusieurs problématiques importantes, dont la présence d’odeurs persistantes liées à l’imprégnation du bois, la saturation de la fosse septique et l’absence d’infrastructures d’accessibilité universelle

Selon la municipalité, ces constats confirment la nécessité d’une modernisation en profondeur des installations.

« Ce projet de renouvellement nous permettra d’offrir des installations modernes, accessibles et durables à l’ensemble de nos usagers. L’intégration de bornes de recharge éco-Vélo répond à une demande croissante et contribue à soutenir la transition vers des modes de transport plus écologiques. De plus, le fait de relier directement le nouveau bâtiment au pavillon principal permettra de réduire la consommation énergétique globale du site, ce qui s’inscrit dans notre volonté d’agir de façon responsable vis-à-vis de l’environnement », indique André Fortin, maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.