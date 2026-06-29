SUIVEZ-NOUS

Lundi, 29 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 47s

Dany Turcotte décoré de la Médaille du député ce soir

Le 29 juin 2026 — Modifié à 13 h 14 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

C’est ce lundi soir que le jonquiérois Dany Turcotte sera décoré de la Médaille du député, remise par le député de Jonquière Yannick Gagnon. La cérémonie se déroulera au Café-Bar l'Envol, sur la rue St-Dominique, un lieu mythique pour lui puisqu'il a eu l'occasion de s'y produire à plusieurs reprises par la passé.

L’ex-Fou du Roi de l’émission Tout le monde en parle et ex-animateur de l’émission La petite séduction recevra cet honneur notamment du fait qu'il est une très grande fierté de chez nous et est toujours demeuré fidèle à lui-même, cite le député.

Ce dernier estime que nous devons beaucoup à Dany Turcotte à titre de grand ambassadeur de notre coin de pays, si on en pense entre autres à une carrière qui s’étend de l’époque du Groupe Sanguin, passant par son rôle de « Fou du roi », rappelant aussi sa contribution à faire progresser la cause LGBTQ+ au Québec, et soulignant également un talent certain pour l’écriture, alors que le natif jonquiérois en est à son troisième opus, « Albert est seul au monde », qui sortira d’ailleurs bientôt. La soirée débute ce lundi soir à L’Envol dès 17 heures. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Métabetchouan-Lac-à-La-Croix dépose le projet au PAFIRSPA
Publié à 9h48

Métabetchouan-Lac-à-La-Croix dépose le projet au PAFIRSPA

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a déposé une demande dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) afin de procéder à la rénovation du bâtiment sanitaire du Centre récréotouristique Le Rigolet. Ce dépôt, affirme la municipalité, constitue la première phase d’un projet majeur ...

LIRE LA SUITE

Des acteurs de la forêt s'unissent pour revendiquer une vraie réforme
Publié à 7h47

Des acteurs de la forêt s'unissent pour revendiquer une vraie réforme

Devant l'absence d'une nouvelle réforme du régime forestier au Québec, des représentants de divers horizons ont choisi de mettre de côté leurs divergences afin de réfléchir ensemble à l'avenir des forêts québécoises, rapporte Radio-Canada. Syndicats, Premières Nations, groupes environnementaux et acteurs du secteur récréotouristique travaillent de ...

LIRE LA SUITE

Québec octroie 327 000 $ pour lutter contre l’itinérance dans la région
Publié le 26 juin 2026

Québec octroie 327 000 $ pour lutter contre l’itinérance dans la région

Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 327 000 $ à l’Alliance pour la solidarité du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de soutenir des projets destinés à répondre à la crise de l’itinérance dans la région. Au cours des derniers mois, l’Alliance pour la solidarité a mobilisé de nombreux organismes régionaux afin de proposer au ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES