Dany Turcotte décoré de la Médaille du député ce soir

C’est ce lundi soir que le jonquiérois Dany Turcotte sera décoré de la Médaille du député, remise par le député de Jonquière Yannick Gagnon. La cérémonie se déroulera au Café-Bar l'Envol, sur la rue St-Dominique, un lieu mythique pour lui puisqu'il a eu l'occasion de s'y produire à plusieurs reprises par la passé.

L’ex-Fou du Roi de l’émission Tout le monde en parle et ex-animateur de l’émission La petite séduction recevra cet honneur notamment du fait qu'il est une très grande fierté de chez nous et est toujours demeuré fidèle à lui-même, cite le député.

Ce dernier estime que nous devons beaucoup à Dany Turcotte à titre de grand ambassadeur de notre coin de pays, si on en pense entre autres à une carrière qui s’étend de l’époque du Groupe Sanguin, passant par son rôle de « Fou du roi », rappelant aussi sa contribution à faire progresser la cause LGBTQ+ au Québec, et soulignant également un talent certain pour l’écriture, alors que le natif jonquiérois en est à son troisième opus, « Albert est seul au monde », qui sortira d’ailleurs bientôt. La soirée débute ce lundi soir à L’Envol dès 17 heures.