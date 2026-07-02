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39 nouveaux mini-entrepôts bientôt offerts en location à La Doré

Le 02 juillet 2026 — Modifié à 08 h 44 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Amorcée au début de mai, la construction des 39 mini-entrepôts d’Entreposage Demers & Goulet progresse rapidement et les premières unités devraient être disponibles à la location dès le mois de juillet. Situé le long de la route régionale, avec un accès par la rue des Mélèzes à La Doré, le vaste terrain recouvert de gravier permettra également l’entreposage extérieur de bateaux, remorques, véhicules récréatifs, maisonnettes, équipements lourds et autres biens de grande dimension. 

Les copropriétaires Serge Demers, surintendant des opérations chez Domtar, et Tim Goulet, plombier de métier, expliquent que ce projet constitue la première de trois phases de développement. Dès qu’une trentaine d’unités seront louées, ils prévoient entreprendre la deuxième étape. Le premier bâtiment, qui regroupe 39 mini-entrepôts de différentes dimensions, mesure 30 pieds sur 170 pieds. 

Terrain stratégique 

Le maire de La Doré, Jacques Dubois, souligne que la vente du terrain municipal aux promoteurs s’est conclue rapidement. 

« Tout s’est réglé au printemps. Les promoteurs savaient exactement ce dont ils avaient besoin. Le choix de ce terrain de 10 000 pieds carrés s’est avéré judicieux. Situé à proximité de la route régionale, il offre une excellente visibilité aux automobilistes qui entrent ou quittent La Doré. De plus, ce projet donne une vocation utile à un terrain qui se prête parfaitement à ce type d’activité », explique-t-il. 

De son côté, Tim Goulet estime que le projet répondra aux besoins d’une clientèle provenant autant de La Doré que des municipalités voisines. 

« Les nombreux propriétaires de chalets situés dans le secteur de la Branche-Ouest ainsi que le projet du parc éolien d’Hydro-Québec devraient contribuer à accroître la demande. C’est notamment ce qui nous a convaincus d’aller de l’avant avec ce projet », indique-t-il. 

Des espaces adaptés à différents besoins 

Les mini-entrepôts offrent un espace sécuritaire pour l’entreposage de meubles, documents, équipements et autres biens personnels ou commerciaux. Grâce à plusieurs formats disponibles, les installations pourront répondre aux besoins des particuliers comme à ceux des entreprises. 

« Nous proposerons différentes dimensions afin de nous adapter aux besoins de notre clientèle. La sécurité des biens entreposés demeure notre priorité. Le site sera entièrement clôturé et équipé d’un système de caméras de surveillance fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept », précise Serge Demers. 

Les personnes intéressées peuvent obtenir davantage d’information en consultant le site Internet d’Entreposage Demers & Goulet.

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