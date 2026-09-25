Un retour au Canada pour All Boivin ?

Le fugitif All Boivin est toujours derrière les barreaux en Espagne depuis son arrestation le 26 juin dernier. Toutefois, les autorités canadiennes ont débuté les procédures d’extradition pour que l’homme de Chicoutimi puisse être condamné pour ses actes perpétrés sur le territoire canadien.

Le Quotidien souligne que des démarches similaires ont également lieu pour ramener Dave «Pic» Turmel, actuellement détenu en Italie. Dans un échange courriel avec le journal, la relationniste média au ministère de la Justice du Canada, Kwame Bonsu, précise que le processus d’extradition entre en jeu lorsque le Canada demande qu’une personne soit extradée ici pour y subir son procès, se faire infliger une peine ou y purger celle-ci. Elle confirme de son côté que le Canada a des traités d’extradition avec l’Espagne et l’Italie.

Rappelons que l’ancien joueur de football collégial de Chicoutimi a trois accusations d’entrée par effraction dans un domicile. Il a également été accusé au palais de justice de Québec le 13 mai dernier d’avoir commis des actes criminels au profit, ou sous la direction ou en association avec une organisation criminelle, d’avoir séquestré une victime, d’avoir utilisé une arme à feu pour enlever sa victime et de l’avoir séquestré contre son gré à Baie-Sainte-Catherine. Dans la région, Boivin, âgé de 37 ans, est aussi accusé d’une introduction par effraction dans une résidence de La Baie et d’une autre à L’Anse-Saint-Jean, en y emprisonnant deux personnes.