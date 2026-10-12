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 Temps de lecture : 35s

Jean-Luc Mongrain s’éteint à 75 ans

Le 12 octobre 2026 - Modifié à 16 h 14 min
Par Roger Lemay - Rédacteur en chef

Le Québec est en deuil à la suite du décès de Jean-Luc Mongrain, figure marquante du journalisme et de la télévision québécoise. Âgé de 75 ans, l’animateur serait décédé des suites d’un cancer, selon les informations rapportées.

Reconnu pour son franc-parler, son énergie débordante et ses coups de gueule mémorables, Jean-Luc Mongrain a marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Il ne laissait personne indifférent, abordant l’actualité avec passion et sans détour.

Il s’est notamment fait connaître à TVA avec l’émission Mongrain de sel, avant de poursuivre sa carrière à TQS, où il a animé Le Grand Journal. Son style bien particulier a contribué à faire de lui l’un des visages les plus reconnaissables de l’information au Québec.

Avec sa disparition, le paysage médiatique québécois perd un communicateur unique, dont la personnalité et les interventions resteront gravées dans la mémoire du public.

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