La forêt demeure sa priorité numéro un

Au lendemain de son élection, Isabelle Thibeult, la nouvelle députée du comté, se prépare déjà à passer de la campagne électorale au travail parlementaire. Alors que l’organisation de son bureau et l’embauche de personnel figurent parmi les premières étapes, elle entend conserver les mêmes priorités que celles défendues pendant la campagne.

« J’étais vraiment contente parce que c’est le résultat de mon travail que j’ai maintenu depuis le mois de mai. J’ai travaillé fort, puis j’ai eu le résultat escompté », souligne-t-elle.

Les prochains jours seront consacrés principalement à l’organisation de son nouveau rôle. La députée doit notamment déterminer l’emplacement de son bureau de comté, procéder à l’embauche de personnel et préparer son assermentation à Québec.

Les premières dates commencent d’ailleurs à se préciser pour ses déplacements à l’Assemblée nationale. « On est un peu dans l’organisation », résume-t-elle, alors que les courriels et les communications commencent progressivement à entrer.

Les mêmes priorités

Même si la campagne électorale appartient maintenant au passé, la nouvelle députée affirme que son discours ne changera pas. « Ici, dans le comté, évidemment, mes priorités n’ont pas changé. Mon discours reste le même après l’élection », affirme-t-elle.

La forêt figure au premier rang de ses préoccupations. Elle souhaite également porter une attention particulière à l’agriculture, à la santé et aux services sociaux. « Tout le long de ma campagne, j’ai indiqué que c’était la forêt, l’agriculture, santé, services sociaux. Donc, ça va demeurer mes priorités », précise-t-elle.

La forêt conservera toutefois le statut de priorité numéro un. Un choix qui s’inscrit dans les enjeux économiques et régionaux du comté.

Pour l’instant, les appels reçus demeurent principalement des messages de félicitations. Les demandes officielles de rencontres ne se sont pas encore multipliées, la nouvelle élue estimant que plusieurs interlocuteurs lui accordent quelques jours pour s’organiser.

Un bureau à déterminer

L’emplacement du futur bureau de comté n’a pas encore été arrêté. L’équipe examine actuellement les locaux disponibles avant de prendre une décision. La mise en place de cette nouvelle organisation constituera donc l’une des premières tâches de la députée au cours des prochaines semaines.

Son expérience politique municipale devrait également lui servir dans ses nouvelles fonctions. Elle siège au conseil municipal d’Albanel depuis 13 ans et entreprenait son quatrième mandat.

Quitter ses fonctions municipales

Son élection à l’Assemblée nationale l’oblige maintenant à quitter ses fonctions municipales. « Je ne peux pas tenir les deux postes. Il fallait que je donne ma démission au conseil municipal d’Albanel », explique-t-elle.

Une élection partielle devra donc éventuellement se tenir à Albanel afin de pourvoir le poste laissé vacant. La députée estime que la municipalité dispose d’un certain délai pour organiser ce scrutin.