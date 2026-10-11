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Un espace libre-service accessible de 5h à minuit

Une nouvelle salle d’entraînement communautaire à Saint-Prime

Le 11 octobre 2026 - Modifié à 10 h 13 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Les citoyens de Saint-Prime disposent désormais d’une nouvelle salle d’entraînement aménagée au sous-sol du centre communautaire Marc-Garneau. Accessible par une porte située à droite de la salle de la FADOQ, l’installation vise à offrir à la population un espace d’entraînement accessible et abordable.

Les travaux ont débuté en mars avec la démolition de trois anciennes salles. Une partie de l’aménagement, notamment la préparation du plancher, a été réalisée avant l’été. Les travaux ont toutefois marqué une pause durant la période estivale avant de reprendre au cours des dernières semaines. L’aménagement s’est officiellement terminé au début du mois d’octobre.

Pour souligner l’ouverture, la salle propose actuellement des portes ouvertes gratuites de 7h à 22h jusqu’au 18 octobre. À compter du 19 octobre, les utilisateurs inscrits pourront y accéder de 5 h à minuit, grâce à un système de contrôle d’accès par code QR.

L’inscription pourra se faire à partir du site Internet de la municipalité, notamment par l’intermédiaire de la plateforme utilisée pour les inscriptions aux activités sportives. Les citoyens pourront également obtenir de l’information par téléphone. Des tarifs seront proposés, dont un rabais destiné aux étudiants, alors que l’abonnement annuel devrait représenter l’option la plus avantageuse.

Une salle en libre-service

La municipalité tient toutefois à préciser la nature de l’installation. Il s’agit d’une salle d’entraînement communautaire en libre-service. Aucun employé ne sera présent sur place pour élaborer des programmes d’entraînement ou accompagner individuellement les utilisateurs.

Les personnes inscrites pourront néanmoins être dirigées vers des professionnels de l’entraînement. La municipalité travaille actuellement à établir des liens avec des kinésiologues et des personnes détenant une certification en entraînement. Des professionnels auraient déjà manifesté leur intérêt pour offrir leurs services aux utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

Un investissement d’environ 75 000 $

La transformation des locaux représente un investissement estimé à environ 75 000 $, sans compter les heures de travail consacrées au projet par les employés municipaux des loisirs et des travaux publics.

Le montant comprend notamment l’acquisition des équipements et différents travaux d’aménagement. À eux seuls, les travaux liés au plancher ont représenté environ 15 000 à 16 000 $.

Le projet a aussi bénéficié de l’appui de partenaires, dont Domtar, qui a versé une contribution de 10 000 $ provenant de son usine de Saint-Prime. La municipalité a également puisé dans ses fonds locaux et obtenu une subvention destinée à la rénovation des bâtiments.

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