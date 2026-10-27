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Des fromages de la région parmi les finalistes des Caseus 2026

Le 27 octobre 2026 - Modifié à 14 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

À la veille du dévoilement des gagnants du prestigieux concours Sélection Caseus 2026, huit fromages du Saguenay-Lac-Saint-Jean figurent parmi les 63 finalistes en lice pour les honneurs de l’industrie fromagère québécoise.

Les lauréats seront dévoilés ce mercredi à Québec lors de cette compétition qui met en valeur les meilleurs fromages produits à travers la province. La région sera représentée par trois fromageries reconnues pour la qualité de leurs produits.

La Fromagerie Blackburn de Jonquière a décroché une place parmi les finalistes grâce à son fromage Le Blackburn. De son côté, la Fromagerie Médard de Saint-Gédéon compte cinq produits en nomination : La Belle-Mère, La Fermière, Le 14 Arpents, Le Cabrouet à la ciboulette et Le Rang des Îles. La Fromagerie Perron de Saint-Prime complète la délégation régionale avec ses fromages Cheddar Perron 4 ans et Suisse Perron.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean entretient depuis longtemps une relation privilégiée avec le concours Sélection Caseus. Les premiers grands honneurs remportés par des fromageries de la région remontent à 1999, année de la toute première présentation du concours.

Plus récemment, la Fromagerie Médard s’est illustrée lors de l’édition 2025. L’entreprise avait alors obtenu plusieurs distinctions pour ses fromages Le Chèvre-Vache, Le 14 Arpents et La Belle-Mère.

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