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Attention, clients : la fraude du déneigeur sévit encore

Le 02 novembre 2026 - Modifié à 11 h 57 min
Par André Deschênes - CKAJ

Les clients et clientes qui ont recours aux services de déneigeurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont priés d’ouvrir l'œil à nouveau. Loin de ralentir, ce qu’on appelle “la fraude du déneigeur” sévit encore.

La méthode est simple : vous recevez un courriel, d’une adresse qui tente de faire croire qu’il s’agit de votre déneigeur, vous demandant de payer dans les plus brefs délais votre service de déneigement, en vous fournissant la façon de procéder. 

Et comme plusieurs personnes utilisent les paiements par virements, certains obtempèrent sans se poser de question. Comme on s’en doute, le courriel n’émane pas de votre compagnie de déneigement, mais de fraudeurs se spécialisant dans l’usurpation d’identité

La porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Caroline Darveau, met en garde toute personne qui recevrait ce type de courriel. Elle invite les internautes à se méfier, davantage, d’abord en prêtant attention à l’adresse de l’expéditeur qui semble souvent loufoque, et aux nombreuses fautes de français que peuvent contenir ces messages, en plus du faux sentiment d’urgence du courriel.

Les fraudeurs essaient de créer ce dernier auprès de leurs victimes pour ne pas leur laisser le temps de réfléchir. Mme Darveau invite toute personne qui se pose des questions à contacter son déneigeur et même le service de police. 

Rappelons qu’il y a quelques semaines, le 92,5 CKAJ mettait en garde les citoyens contre une autre façon de procéder des fraudeurs, soit de se faire passer pour une compagnie qui venait “d’acheter la compagnie de déneigement du citoyen”. Les fraudeurs invitent ensuite les potentielles victimes à changer leur mode de paiement et à faire un virement de manière urgente à la “nouvelle compagnie”. Caroline Darveau invite donc les citoyens à ne tenir nullement compte de ces courriels provenant de fraudeurs à l'affût.

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