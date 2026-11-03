Élections de mi-mandat : jour J pour Donald Trump

La présidence américaine et républicaine de Donald Trump subit son important test en ce mardi alors que se déroulent les élections de mi-mandat. En jeu: le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants, actuellement sous le contrôle des Républicains.

Ce scrutin est considéré ni plus ni moins comme un vote de confiance envers l’administration Trump et risque d’être serré dans quelques états comme au Texas, en Ohio et au Michigan. Les Démocrates espèrent donc une victoire massive, tout en profitant de l’impopularité du président dans les derniers temps. Ces élections de mi-mandat revêtent donc la plus haute importante.

250 millions d’américains sont appelés à voter, et il pourrait ensuite s’écouler plusieurs jours avant qu’on sache qui des Démocrates ou des Républicains auront le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat.

Le Devoir rappelle que certains États permettent d’ailleurs l’arrivée des bulletins de vote par correspondance bien après le jour du scrutin, notamment l’Alaska et la Californie, un État qui a déjà été décisif lors d’élections serrées. Le président américain, Donald Trump, parle déjà de « fraude électorale généralisée », alléguant notamment que des non-citoyens ont déposé leur bulletin dans l’urne, ce qui laisse déjà entrevoir des contestations de résultats.