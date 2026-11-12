Les vols à l'étalage en hausse au Marché Express de Saint-Félicien

Comme c’est le cas dans plusieurs entreprises, le phénomène des vols à l'étalage prend de l'ampleur au Marché Express de Saint-Félicien. Martin Germain, copropriétaire, estime que le commerce fait maintenant face à trois ou quatre incidents de vol par semaine, une situation qui l'amène à renforcer la vigilance de son personnel et à sensibiliser les parents aux comportements de certains jeunes.

« Ça fait longtemps qu'on en a, mais là, il y en a plus, plus », constate-t-il, en soulignant que le phénomène touche différentes catégories de clientèle et ne concerne pas uniquement les adolescents.

Selon Martin Germain, l'agrandissement du dépanneur au cours des dernières années et la diversification de son offre ont notamment contribué à attirer davantage de jeunes. Un petit espace consacré aux jeux et aux produits populaires auprès de cette clientèle semble particulièrement ciblé. À titre d'exemple, après avoir installé de nouveaux articles, les propriétaires ont constaté dès le lendemain la disparition de quatre produits.

La situation ne se limite toutefois pas à ce type de marchandise. Le copropriétaire explique que certains voleurs profitent de leurs achats pour dissimuler d'autres articles dans leurs poches. Les caméras de surveillance permettent parfois de constater les pertes après coup, mais elles ne détectent pas nécessairement tous les gestes.

Sensibiliser les parents

Devant cette recrudescence, les propriétaires ont demandé à leur personnel d'accroître sa vigilance, particulièrement durant les périodes achalandées en soirée, alors que des groupes de jeunes fréquentent le commerce sans surveillance parentale.

Une publication sur Facebook, diffusée récemment, visait d'ailleurs à sensibiliser les parents à la situation. Martin Germain souhaite que ceux-ci abordent la question avec leurs enfants et leur expliquent les conséquences possibles du vol à l'étalage.

Il observe une certaine banalisation de ces gestes chez une partie des adolescents, qui peuvent considérer le vol de petits articles, comme des paquets de gomme, comme une plaisanterie sans conséquence.

Le commerçant estime que l'encadrement familial joue un rôle important dans la prévention. Il déplore que certains comportements ne donnent pas toujours lieu à des conséquences concrètes. Il se souvient qu'à son époque, une réprimande suffisait parfois à faire comprendre la portée d'un geste.

« Quand on volait dans le dépanneur, on recevait un coup de pied dans le cul, puis on ne recommençait pas », raconte-t-il.

Une vigilance accrue

Les vols ne concernent cependant pas uniquement les jeunes. Martin Germain rapporte que des adultes figurent également parmi les personnes impliquées. Dans une petite communauté comme Saint-Félicien, les commerçants parviennent parfois à reconnaître les individus grâce au bouche-à-oreille.

La diffusion d'images de surveillance demeure néanmoins délicate. Les propriétaires préfèrent éviter de publier des photos permettant d'identifier des personnes sans avoir pris les précautions nécessaires, notamment en raison des risques de poursuites.

Le copropriétaire envisage également de se renseigner sur les systèmes de caméras intelligentes capables de détecter certains comportements inhabituels et d'envoyer des alertes au personnel.

Malgré les pertes occasionnées, il souligne que le commerce connaît une amélioration sur un autre front : les vols d'essence ont cessé depuis l'instauration du paiement à l'avance. Une routine désormais bien établie, qui a permis de régler un problème auquel les propriétaires étaient auparavant confrontés.