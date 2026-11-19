Incapable d’assumer seule des travaux de plusieurs millions de dollars pour remettre en état une partie de son réseau d’aqueduc et d’égout, la municipalité de Saint-François-de-Sales se tourne vers Québec. Son maire, Marc Deschênes, réclame une aide financière majeure pour réaliser ces travaux jugés indispensables, mais dont la facture dépasse largement les moyens de cette petite communauté de 620 habitants.

Élu lors des élections municipales du 2 novembre 2025, Marc Deschênes hérite d'un dossier qui traîne depuis plusieurs années. Les premières demandes d'aide financière pour la réfection du réseau d'aqueduc et d'égout remontent à 2019. Depuis, les infrastructures continuent de se détériorer sans que la municipalité dispose des moyens nécessaires pour entreprendre les travaux.

« Notre réseau, il est pas mal magané. On n'est même pas capable de monter nos pressions d'eau », explique le maire, qui considère ce dossier comme l'un des principaux défis de son administration.

Le projet concerne approximativement 1,4 kilomètre de conduites situées dans le secteur de la rue Principale. Selon les premières estimations évoquées par Marc Deschênes, la facture pourrait atteindre entre cinq et six millions de dollars. Pour une municipalité de cette taille, impossible d'envisager pareille dépense sans une participation financière majeure du gouvernement du Québec.

Une aide financière insuffisante

Le maire fonde notamment ses espoirs sur le Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui pourrait permettre de financer une partie des travaux.

Toutefois, selon les conditions de financement évoquées par Marc Deschênes, la contribution gouvernementale envisagée laisserait une part trop importante des coûts à la charge des contribuables. « Nous autres, on n'a pas les moyens », insiste-t-il.

La municipalité souhaite donc obtenir une aide financière mieux adaptée à sa capacité de payer. Le maire entend poursuivre ses démarches auprès du gouvernement pour faire avancer ce projet qui ne peut plus attendre indéfiniment.

L'ampleur du chantier nécessiterait également une réorganisation temporaire de la circulation, notamment par l'aménagement d'un détour derrière certaines résidences.

Développement freiné par le zonage agricole

Au-delà des infrastructures, Marc Deschênes souhaite relancer le développement de Saint-François-de-Sales. Cependant, les possibilités demeurent limitées, notamment en raison du zonage agricole qui touche environ la moitié du territoire municipal. Selon le maire, plusieurs terrains actuellement protégés présentent peu de potentiel agricole. Certains propriétaires souhaiteraient y construire des résidences, mais la réglementation ne le permet pas.

« Nos terres, ce sont des terres de roche à Saint-François. Elles sont quand même zonées agricoles et ils ne veulent pas dézoner », déplore-t-il.

La villégiature représente pourtant une avenue prometteuse pour cette municipalité qui possède plusieurs lacs et des paysages naturels recherchés.

Le secteur du lac des Commissaires attire déjà des propriétaires provenant notamment de Québec, de Montréal et du Saguenay. Le maire aimerait ouvrir d'autres secteurs à la villégiature, mais les contraintes réglementaires compliquent les démarches.

« Tout le monde qui vient à Saint-François trouve ça exceptionnel, mais on n'est pas capable de donner de services pour ça », souligne-t-il.

Chemin forestier de 15 kilomètres à réparer

L'entretien du chemin menant au lac des Commissaires constitue un autre dossier préoccupant. Longue d'environ 15 kilomètres, cette route forestière relève du gouvernement du Québec, même si elle traverse le territoire municipal.

Des travaux de rechargement en gravier et de remplacement de ponceaux seraient nécessaires. Toutefois, la municipalité ne dispose ni des ressources financières ni de l'autorité requise pour intervenir librement sur ce chemin. Marc Deschênes souhaite trouver une solution avec les ministères concernés.

D'autres projets malgré les contraintes

Malgré ces difficultés, Saint-François-de-Sales poursuit certains projets d'amélioration de ses installations récréotouristiques.

La municipalité prépare notamment un projet d'aménagement paysager comprenant un bassin d'eau et des terrasses, financé à même des sommes provenant de la MRC. Initialement évalué à quelque 500 000 $, le projet devait franchir l'étape de l'ouverture des soumissions en novembre.