Face à la recrudescence des virus respiratoires, Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean – Universitaire rétablit, à compter d’aujourd’hui, le 16 novembre, le port du masque dans l’ensemble de ses installations pour les travailleurs et les visiteurs lorsqu’ils se trouvent à moins de deux mètres des usagers.

L’organisation précise que le port du masque est également recommandé pour les usagers et les accompagnateurs qui fréquentent les établissements de santé de la région.

« Cette mesure est mise en place en raison de la hausse des cas de virus respiratoires, dont l’influenza, de la pression exercée par cette hausse sur notre réseau et de la nécessité de protéger la santé de tous. », souligne l’organisation.

Elle indique, par ailleurs, que l’application de cette politique repose sur plusieurs indicateurs, dont l’analyse des données épidémiologiques régionales et provinciales, le nombre d’éclosions actives dans les installations ainsi que le nombre de cas recensés chez les usagers et les travailleurs.