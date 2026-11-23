À l’occasion du Mois de sensibilisation au radon, la Direction de santé publique de Santé Québec – Saguenay–Lac-Saint-Jean – Universitaire rappelle à la population l’importance de s’informer sur ce gaz radioactif naturel, souvent méconnu, mais qui peut représenter des risques importants pour la santé.

Santé Québec explique que le radon est présent naturellement dans l’environnement. Il peut toutefois s’infiltrer dans les résidences par les fondations ou encore par l’eau provenant de certains puits. Une fois à l’intérieur, ce gaz peut s’accumuler et atteindre des concentrations susceptibles d’affecter la santé des occupants.

L’exposition prolongée au radon est principalement associée au cancer du poumon. Santé Québec souligne qu’il s’agit de la deuxième cause de ce type de cancer après le tabagisme. Le radon constitue également la principale cause de cancer du poumon chez les personnes qui ne fument pas. Les risques pour la santé augmentent en fonction de la concentration du gaz dans l’air ainsi que de la durée de l’exposition.

Une présence difficile à détecter

Le radon présente une particularité qui complique sa détection : il est totalement inodore, incolore et sans goût. Il est donc impossible de savoir s’il est présent dans une habitation sans utiliser un équipement spécialisé.

Santé Québec rappelle que la seule façon de connaître la concentration de radon dans une résidence consiste à effectuer une mesure à l’aide d’un dosimètre. La période automnale et hivernale est d’ailleurs considérée comme le moment idéal pour réaliser ce type de test.

Le gaz tend à s’accumuler dans les espaces les plus bas et les moins ventilés d’un bâtiment, notamment les sous-sols. Santé Québec recommande particulièrement de procéder à une mesure lorsque le sous-sol sert régulièrement d’espace de vie, comme une chambre à coucher, un bureau, une salle familiale ou une salle de jeux.

S’informer et agir

La population est donc invitée à consulter la page Web consacrée au radon domiciliaire du gouvernement du Québec afin d’obtenir de l’information sur les méthodes de dépistage, les appareils de mesure disponibles ainsi que les solutions permettant de réduire la concentration de radon dans une habitation.