La décision apparaît désormais incontournable. Après plusieurs années de déficits financiers et devant l’absence de solutions viables, la Fabrique Notre-Dame-du-Lac-Saint-Jean a décidé de mettre en vente l’église de Saint-Méthode. Une pancarte « À vendre » sera installée prochainement devant le bâtiment religieux, confirmant une décision difficile, mais devenue nécessaire pour assurer une saine gestion des finances de la paroisse.

Le président de la Fabrique Notre-Dame-du-Lac-Saint-Jean, Luc Bélanger, ne cache pas que la situation a atteint un point de non-retour. Malgré l'attachement de la population à son église, les dépenses nécessaires à son fonctionnement dépassent les revenus qu'elle génère.

« La réalité, c'est qu'on a plus de dépenses que de revenus », résume-t-il.

La décision a été annoncée samedi dernier, lors d'une rencontre d'information à laquelle une trentaine de personnes auraient participé. L’abbé André Boudreau prêtre modérateur et Luc Potvin, coordonnateur de la Fabrique Notre-Dame-du-Lac-Saint-Jean ont notamment pris part à cette rencontre visant à expliquer aux citoyens pourquoi la vente du bâtiment représente maintenant la seule avenue envisagée par la Fabrique.

Une situation qui perdure

Déjà en 2024, les responsables de l'église de Saint-Méthode avaient lancé un signal d'alarme sur l'avenir du bâtiment. À l'époque, l’abbé André Boudreau avait notamment expliqué aux citoyens qu'il devenait urgent de trouver des solutions pour éviter que les déficits financiers compromettent davantage son maintien en activité.

Deux ans plus tard, le constat demeure le même. Les difficultés financières persistent et aucune solution permettant de conserver l'église dans les conditions actuelles n'a émergé.

« C'est le même problème. La Fabrique a donc décidé de mettre l'église en vente », confirme Luc Bélanger.

Les frais d'électricité et de chauffage qui coûte entre 20 000$ à 30 000$ figurent parmi les principales dépenses qui pèsent sur le budget de l'établissement. Le maintien du bâtiment exige des ressources financières que les revenus actuels ne permettent plus de couvrir.

Le président insiste toutefois sur une distinction importante : ce n'est pas la communauté religieuse qui se trouve directement menacée, mais bien la capacité financière d'entretenir et d'exploiter un bâtiment devenu trop coûteux.

L'attachement ne suffit plus

Luc Bélanger reconnaît que cette décision suscite de la déception et même du mécontentement chez certains citoyens. L'église occupe une place importante dans l'histoire de Saint-Méthode et plusieurs résidents souhaitent naturellement préserver ce symbole de leur communauté.

Le président comprend ces réactions, mais rappelle que les sentiments ne permettent pas de régler les factures qui s'accumulent. « On aime notre église, je l'accorde. Mais la réalité, c'est qu'on a plus de dépenses que de revenus. »

Il souligne également que les déficits répétés ne peuvent se poursuivre indéfiniment sans entraîner des conséquences financières encore plus importantes. « C'est déficitaire, puis déficitaire. À un moment donné, il faut se réveiller. C'est ça l'affaire. »

Une décision sans autre issue

Pour le président de la Fabrique, le temps des discussions sans résultats concrets tire à sa fin. Les responsables doivent maintenant agir plutôt que de prolonger une situation financière qui continue de se détériorer.

Même s'il demeure ouvert à toute proposition susceptible de changer la donne, Luc Bélanger constate qu'aucune solution de rechange réaliste n'a été présentée jusqu'à maintenant.

« Si vous avez d'autres solutions, moi, pas de problème. Mais là, on n'a pas de solution », lance-t-il.

La mise en vente de l'église devrait ainsi se concrétiser prochainement avec l'installation d'une pancarte devant le bâtiment, comme cela s'était fait pour l'église de Chambord. Le prix demandé est de 50 000 $,

Une chose demeure toutefois claire dans l'esprit des responsables de la Fabrique : le statu quo n'est plus une option et la vente apparaît comme la seule solution pour mettre fin à une situation financière devenue insoutenable.