La construction de la nouvelle Maison des jeunes de Mashteuiatsh est officiellement amorcée. Le projet, évalué à 2,4 millions de dollars, devrait être complété au cours de la prochaine année et permettra à la communauté de se doter d'une infrastructure moderne destinée aux jeunes.

Le futur édifice sera érigé dans le nouveau secteur résidentiel et institutionnel en développement, derrière le Centre Tshishemishk. Une subvention du gouvernement fédéral a notamment contribué à la concrétisation du projet. Selon Radio-Canada, les travaux ont débuté avec les premières étapes d'aménagement du terrain.

Pensée comme un milieu de vie rassembleur, la nouvelle Maison des jeunes offrira des espaces adaptés à diverses activités. Les adolescents pourront y relaxer, étudier et recevoir de l'aide aux devoirs. Les installations comprendront également des équipements de divertissement comme des tables de billard, de ping-pong et de baby-foot, en plus d'un système multimédia et des consoles de jeux vidéo.

« Les jeunes ont vraiment démontré un intérêt pour cette nouvelle infrastructure. Il y avait déjà une infrastructure en place, mais elle était désuète, et maintenant on arrive avec une nouvelle infrastructure qui est au goût du jour », a souligné le chef de la communauté, Jonathan Germain.

Au-delà de sa vocation récréative, le bâtiment se veut aussi un lieu de transmission culturelle. Une cour extérieure sera aménagée afin d'accueillir des feux sacrés et des cercles de partage. Les aînés pourront ainsi transmettre leurs connaissances, leurs récits et leurs traditions aux nouvelles générations.

La Maison des jeunes misera également sur le développement de l'autonomie. Un vaste espace cuisine permettra aux participants d'apprendre à cuisiner, tandis que différents projets et activités seront proposés aux adolescents de 12 à 18 ans. Certains programmes seront aussi accessibles à de jeunes adultes dans la vingtaine, notamment dans le cadre de groupes spécialisés.

« Ce projet est fait pour les jeunes et par les jeunes. Il devrait être un lieu et un filet social où toutes les possibilités vont être permises et où la culture va être à l’honneur. Un lieu où les compétences peuvent se développer », a déclaré le directeur des loisirs, des sports et de la vie communautaire de Mashteuiatsh, Alexandre Danieli.