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Vendredi, 26 juin 2026

Culture

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Une fête nationale 2026 réussie à l’échelle du Québec

Le 26 juin 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, s’est réjoui du franc succès des célébrations de la 192e édition de la fête nationale du Québec, qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes aux quatre coins de la province.

Les 23 et 24 juin, plus de 6 000 activités et 600 événements ont été proposés à travers le Québec. Organisées avec le soutien du gouvernement, en collaboration avec les Sociétés Saint-Jean-Baptiste et les sociétés nationales, ces festivités ont été déployées dans toutes les régions.

Le grand spectacle du 23 juin sur les plaines d’Abraham, à Québec, a attiré une foule imposante sur place, en plus de rejoindre des centaines de milliers de téléspectateurs grâce à sa diffusion en direct sur Télé-Québec. Sur scène, les artistes se sont succédé en interprétant des classiques de la chanson québécoise et le porte-parole de l’édition 2026, Pier-Luc Funk, a livré un discours patriotique.

Le spectacle a également été marqué par un hommage poignant rendu à Serge Fiori, figure majeure de la musique québécoise, décédé l’an dernier. Les célébrations ont aussi permis de souligner le 75e anniversaire de naissance de Guy Lafleur, légende du hockey.

Du côté de Montréal, le grand spectacle du parc Maisonneuve, animé pour une deuxième année consécutive par Guylaine Tremblay, a rassemblé différentes générations d'artistes. Dans la métropole, des dizaines de milliers de citoyennes et de citoyens ont également pris part aux festivités, que ce soit dans les fêtes de quartier ou lors du défilé de la fête nationale.

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