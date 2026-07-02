SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 02 juillet 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 7 s

Le Canada fera ses débuts à l’Eurovision en 2027

Le 02 juillet 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Canada participera pour la première fois au Concours Eurovision de la chanson en 2027, une compétition musicale internationale suivie chaque année par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Le pays sera représenté par CBC/Radio-Canada, qui est récemment devenu membre à part entière de l’Union européenne de radio-télévision (UER).

Le Canada prendra part aux demi-finales de la 71e édition du concours qui se déroulera en Bulgarie et devient ainsi le premier nouveau pays à intégrer la compétition depuis l’Australie, invitée à participer pour la première fois en 2015.   

CBC/Radio-Canada n’a toutefois pas encore précisé la méthode qui sera utilisée pour choisir l’artiste et la chanson qui représenteront le pays. Le diffuseur public indique que davantage de détails concernant le processus de sélection seront dévoilés plus tard cette année.

Même si le Canada n’avait encore jamais participé officiellement à l’Eurovision, le pays entretient depuis longtemps des liens avec le concours. Le cas le plus célèbre demeure celui de Céline Dion, qui avait remporté l’édition de 1988 sous les couleurs de la Suisse avec la chanson « Ne partez pas sans moi ».

La décision de CBC/Radio-Canada de joindre l’Eurovision a été saluée par le gouvernement fédéral, qui y voit une occasion d’accroître le rayonnement des artistes canadiens à l’étranger.

« Une bonne chanson reste avec nous longtemps après l'avoir entendue. Elle nous fait ressentir quelque chose, nous rassemble et nous rappelle ce que nous partageons. Notre pays a un talent extraordinaire et j'ai hâte d'encourager le Canada à l'Eurovision 2027. », a déclaré Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre chargé des Langues officielles.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

20,3 M$ pour garnir les rayons des petites bibliothèques municipales
Publié le 29 juin 2026

20,3 M$ pour garnir les rayons des petites bibliothèques municipales

Le ministère de la Culture et des Communications a dévoilé aujourd’hui les résultats sommaires de l'Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Au total, 181 municipalités pourront garnir leur collection documentaire. L'investissement, qui vise à permettre aux bibliothèques des municipalités ...

LIRE LA SUITE

Une fête nationale 2026 réussie à l’échelle du Québec
Publié le 26 juin 2026

Une fête nationale 2026 réussie à l’échelle du Québec

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, s’est réjoui du franc succès des célébrations de la 192e édition de la fête nationale du Québec, qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes aux quatre coins de la province. Les 23 et 24 juin, plus de 6 000 activités et 600 événements ont été proposés à travers le ...

LIRE LA SUITE

Cédrick Gagnon nommé directeur du Conservatoire de musique de Saguenay
Publié le 25 juin 2026

Cédrick Gagnon nommé directeur du Conservatoire de musique de Saguenay

Le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (CMADQ) a annoncé la nomination de Cédrick Gagnon au poste de directeur du Conservatoire de musique de Saguenay (CMS). Cette décision a été entérinée par le conseil d’administration lors de la semaine du 15 juin. M. Gagnon entrera officiellement en fonction le 10 août 2026. Il succédera ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES